Idrettspsykolog om Solbakken og sønnen: – Hadde vært hårreisende

Idrettspsykolog Henrik Herrebrøden mener Ståle Solbakken allerede har behandlet sønnen annerledes enn de andre på laget. Landslagssjefen selv er helt uenig.

LANDSLAGSTRENER: Ståle Solbakken





Publisert: 01.09.2023 07:08

Tirsdag tok Ståle Solbakken ut Viking-spiller og sin egen sønn Markus Solbakken på landslaget.

– Det er ikke noe problem om han leverer som bare det, men om han ikke leverer, men likevel får tillit, så kan det påvirke garderobekulturen. Det kan bli murring, men ingen spiller komme til å si det utad, sier Herrebrøden til VG.

Henrik Herrebrøden har jobbet som idrettspsykolog i over ti år, han har vært tilknyttet Olympiatoppen og jobbet med eliteseriespillere. Han tror det kan påvirke garderoben at landslagstrenerens sønn er der. Han mener Ståle Solbakken allerede har behandlet sin sønn annerledes enn andre spillere.

IDRETTSPSYKOLOG: Henrik Herrebrøden.

– Markus er tatt ut fordi han er god nok akkurat nå. Det har ikke vært det letteste, og det er nok den plassen vi har debattert mest. Kent (Bergersen) og Brede (Hangeland) var en del klarere enn jeg var, sa landslagssjefen da uttaket ble offentliggjort tirsdag.

– Hadde han omtalt en annen spiller som et tvilstilfelle, så hadde det vært hårreisende, sier Herrebrøden.

Ståle Solbakken er overfor VG helt uenig.

– Vi er ikke i tvil om han er god nok. Tvilstilfellet går jo på at vi bereder grunnen litt ekstra. Fordi vi vil få alle de spørsmålene som du stiller. Da må han kanskje være to-tre-fire prosent bedre, for å utligne akkurat det. Det er ikke noe hårreisende over det, sier Solbakken.

– Det er ti-tolv spillere som ligger like bak denne troppen. Det gjelder ikke bare bak Markus, men hvem vi skal ha som kantspillere, den siste indreløperen og så videre. Det er tvilstilfeller og små marginer hele veien, sier Solbakken, som også er klar på at han diskuterer tvilstilfeller i troppen stadig vekk.

PÅ LANDSLAGET: Markus Solbakken.

Norge møter Jordan på Ullevaal torsdag 7. september og Georgia fem dager senere.

VG spurte under pressetreffet tirsdag hva uttaket gjør med farsfølelsen til Solbakken.

– Det kan hende jeg skammer meg over ham når samlingen er over, svarte Solbakken med en åpenbar humoristisk undertone.

Idrettspsykologen mener dette likevel ikke er uproblematisk.

– Det kan bli støy, jeg ville minimert alle slike uttalelser som en strategi, sier Herrebrøden.

Han mener utfordringen er at Solbakken junior ikke er åpenbar for en landslagsplass, men et tvilstilfelle som er kommet med.

– Paolo Maldini sa en gang at det var flaut å ha sin egen far som landslagstrener, fordi folk sa han ble favorisert. Og Maldini var klink i midtforsvaret. Han var en av tidenes beste midtstoppere, likevel opplevde han det slik.

Tore Hillestad er direktør ved Handelshøyskolen i Bergen og ekspert på ledelse. Han har også skrevet oppgave om Egil «Drillo» Olsen. Han ser frem til landskamper neste uke.

– Jeg opplever at Ståle Solbakken har en klar rolleforståelse, og det er en viktig del av det å være leder. Han har gode forutsetninger for å håndtere dette. Om sønnen spiller så dårlig at han er ute av laget, eller så bra at han er udiskutabel, så er det greit. Det er gråsonen som er vanskelig, og det er der han er nå, sier Hillestad til VG.