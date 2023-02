Ny Oilers-smell - Vålerenga scoret seks

(Vålerenga-Stavanger Oilers 6–1) Serieleder og regjerende dobbeltmester Stavanger Oilers gikk på sin andre smell på rad mot en tabelltopp-utfordrer.

HAT TRICK: Mika Partanen (t.v) blir gratulert av Martin Røymark etter sitt tredje mål i Jordal Amfi lørdag. Finnen gjorde også Vålerengas 6–1 - hans fjerde scoring i toppoppgjøret.

04.02.2023 18:48

Torsdag for to dager siden røk Oilers - med suksesstrener Todd Bjorkstrand i avgang - hele 1–5 for Storhamar i CC Amfi på Hamar.

Da scoret Hamar-lagets Jacob Lundell Noer tre mål. Stavanger Oilers vant den offisielle skuddstatistikken 39–24.

Lørdag ettermiddag høynet Vålerenga med ett mål i Jordal Amfi. Stavanger Oilers scoret toppoppgjørets første ved Bryce Gervais da det gjensto ni sekunder av første periode, etter ypperlig forarbeid av Tommy Kristiansen - samt sløvt forsvarsarbeid av hjemmelaget.

Men så kom Vålerenga mildt sagt sterkt tilbake i midtperioden, som Mika Partanen avsluttet med å gjøre 3–1 i 33. spilleminutt - før samme mann i tredje periode scoret ytterligere tre mål.

KNUST: Andreas Martinsen og hans Vålerenga kjørte over Nick Dineen og Stavanger Oilers i Jordal Amfi.

Fire scoringer på finnen, altså. Hvor av en i overtallsspill fem mot fire utespillere 16 minutter før slutt. Partanen gjorde sitt fjerde og kampens siste mål fire minutter før slutt, etter målgivende pasninger fra Martin Røymark og Vålerenga-kaptein Tobias Lindström.

Stavanger Oilers vant den offisielle skuddstatistikken 41–26. Vålerengas siste skanse Mitch Gillam vant med andre ord keeperduellen mot Oilers Henrik Holm.

Storhamar slo bunnlaget Grüner 7–0 lørdag, mens Stjernen fra Fredrikstad slo Oslo-laget Manglerud Star 6–2. Sparta Sarpsborg-Ringerike Panthers (Hønefoss) gikk til spilleforlengelse og straffeslag etter 1–1 ved ordinær spilletids slutt.

Hønefoss-laget tok ledelsen to og et halvt minutt før slutt ved Johnny Corneil, Sparta-veteran Niklas Roest utlignet da det gjensto 46 sekunder.

Frisk Asker leder 2–0 over Lillehammer etter halvspilt førsteperiode i Varner Arena i Asker.