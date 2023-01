Tapte VM-semifinalen: Glenn Solberg kåret til verdens beste

(Frankrike-Sverige 31–26) Han ble kåret til verdens beste håndballtrener før kampen. Men VM-semifinalen endte med tap for Glenn Solberg og Sverige. Frankrike møter Danmark i søndagens finale.

FØRSTE TAP: Glenn Solberg og Sverige tapte semifinalen etter syv strake VM-seire på hjemmebane.

27.01.2023 22:28 Oppdatert 27.01.2023 22:47

Danskene har vunnet de to siste VM-gullene og kan bli første nasjon med tre på rad etter 26–23 over Spania i den andre semifinalen. Nå blir det et gigantisk mestermøte mot Frankrike som vant VM-gull i 2017 og 2015.

– Svensk mardröm i VM-semifinalen, melder Aftonbladet.

– Frankrike var best, fastslår Sveriges keeper Andreas Palicka til Viaplay.

– En fantastisk seier, mener Frankrike-stjerne Dika Mem.

Etter VM-sølv, 5. plass i OL og EM-gull blir det bronsefinale for Glenn Solbergs Sverige søndag. Mens Norge skal spille om 5.-plassen mot Tyskland.

Det er Handball Planet som står bak kåringen av nordmannen. En kombinasjon av stemmer fra fans og en ekspertjury kåret Glenn Solberg til verdens beste trener.

– Det var ingen tvil, skriver Handball Planet som rangerer Solberg foran klubbtrenerne Anotonio Ortega (Barcelona) og Talant Dujsjebajev (Kielce). Tidligere i VM er Eric Johansson kåret til verdens beste unge spiller, mens Jim Gottfridsson har fått tittelen verdens beste håndballspiller.

STERK OG FRANSK: Ludovic Fabregas gjorde en sterk semifinale med seks scoringer fra strek.

Men den svenske hærføreren satt med armen i fatle på tribunen blant 19.000 tilskuere i Stockholm. Et brudd i venstre hånd holder Gottfridsson ute av VM-avslutningen.

Svenskene startet slettes ikke best uten sin største stjerne.

– De sliter i angrepet uten Gottfridsson, meldte Viasats ekspert Joachim Boldsen i pausen.

Frankrike ledet 16–12. Fjorårets Elverum-spiller Eric Johansson – nå Kiel – leverte tre mål. Men Sverige slet med å sette ballen i mål. Frankrike-keeper Vincent Gerrard endte med flere redninger enn Sveriges superkeeper Palicka.

Frankrike var mer effektive. Sverige fikk ikke tak på strekspiller Ludovic Fabregas (seks mål) og playmaker Nedim Remili (4 mål). Kentin Mahe satte alle fire straffer pluss et spillemål. Dika Mem er også i siget etter en skade tidlig i VM. Verdens beste venstrearm scoret fem mål totalt.

– Dette er bra. Vi spiller oss til mange gode muligheter, meldte Glenn Solberg til spillerne i en time out før pause og mente at Sverige ville ha klart mest krefter i kampens 10 siste minutter.

Han fikk etter kampen kritikk av Viasats eksperter for få spillerbytter i midtforsvaret og for sen time out i 2. omgang.

STYRTE FRANKRIKE: Nedim Remili styrte Frankrike til VM-finalen. Jonathan Carlsbogard, Max Darj og Sverige fikk aldri taket på den franske playmakeren.

Gottfridsson-erstatter Felix Claar slet før pause, men klemte inn det første svenske målet etter pause. Men Frankrike svarte umiddelbart med en fantastisk flyger. Servert av Remili og satt inn av Mem.

Claar skjøt keeper Gerrard i hodet og ble utvist. Dermed smalt det fra Dika Mem igjen. Frankrike ledet med fem mål. Legenden Nikola Karabatic satt på benken på grunn av en fotskade.

10 minutter før slutt ledet Frankrike fortsatt med tre mål.

Glenn Solbergs fikk ikke rett i sin påstand om kampens avslutning. Frankrike var best. Mens Sveriges Jonathan Carlsbogard fikk rødt kort etter for tøff behandling av Elohim Prandi.