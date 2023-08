Amerikanerne elsker denne norske duoen

Når Viktor Hovland vinner golfturneringer, får duoen Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad forespørsler fra TV-giganter i USA. Men noen ting må de si nei til.

Henrik Bjørnstad (venstre) og Per Haugsrud vekker oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser. Vis mer

Publisert: 26.08.2023 07:00

«Jaaa! Yes!! Han setter den! Fy ... Jeg har så lyst til å skrike ut det groveste jeg har! Det kan ikke være mulig!»

Det koker ordentlig i kommentatorboksen til Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad når Viktor Hovland herjer. Norge har fått en golfstjerne som leverer spektakulære øyeblikk.

Og når Hovland vinner, kommer meldingene på sosiale medier:

«Gleder meg til å se de norske kommentatorene gå bananas for denne seieren!»

For det er ikke bare Viktor Hovland som vekker oppmerksomhet i USA. Amerikanerne kaster seg også over det som skjer i et lite, mørkt rom i Nydalen.