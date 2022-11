Norge med flest debutanter siden 1986: – Vi støtter hverandre

LJUBLJANA (VG) Håndballjentene har ikke dratt til mesterskap med flere debutanter på 36 år. Thale Rushfeldt Deila, Kristina Novak og flere av ferskingene kan få sentrale roller allerede i EM-åpningen fredag kveld.

fullskjerm neste FOR MINNEBOKEN: 22-åringene Thale Rushfeldt Deila og Kristian Novak er klare for karrierens største utfordring til nå. Det må dokumenteres. 1 av 3 Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

– Vi støtter hverandre, sier Rushfeldt Deila til VG.

Det smeller i den slovenske hovedstaden fredag. Norge møter Kroatia med EM-bronse fra 2020. Det kan bli tøffe tak for flere nykommere enn Moldes 22-åring.

– Det er helt sikkert annerledes for de mer rutinerte å ha med så mange nye. Men jeg håper at det betyr noe at det er veldig mange som har lyst til å spille, sier Thale Rushfeldt Deila.

Hun fikk landslagsdebuten da flesteparten av støttespillerne fikk hvile i to kamper mot Nord-Makedonia i vår. Gradvis har hun vokst seg inn i det. Bakspillerens rolle ble enda større da Veronica Kristiansen meldte forfall arrow-outward-link .

– Det har vært veldig gøy å få spille og jeg er veldig spent på hvordan det blir inn i EM. Jeg vil lære mest mulig. Hvis jeg får spilletid så skal jeg ta den. Før EM har jeg fått mer enn jeg hadde trodd. Bare positivt selvfølgelig, sier datteren til Standard Liège-trener Ronny Deila.

SYV DEBUTANTER: Anniken Wollik (til venstre), Ragnhild Valle Dahl, Sunniva Amalie Næs Andersen, Thale Rushfeldt Deila, Kristina Sirum Novak, Marie Skurtveit Davidsen og Ane Cecilie Høgseth.

Thorir Hergeirsson har aldri tatt med seg så mange mesterskapsdebutanter i sin tid som landslagssjef siden 2009.

I fjorårets VM fikk kun en spiller debuten. Slik var det også i OL 2021 og EM 2020.

Norge stilte også med syv debutanter under EM i 2004 (gull) og 2000 (6. plass).

Håndballjentene har ikke hatt med flere debutanter siden gjennombruddet i 1986. 11 av 15 spillere spilte sitt første mesterskap på høyeste nivå da Norge slo gjennom med VM-bronse for 36 år siden. Men flere av dem hadde spilt i det som på den tiden het B-VM.

– Debutantene er en kjempestor del av troppen, beskriver kaptein Stine Bredal Oftedal.

– Når det blir sånn så det er det kjempebra at Thorir (Hergeirsson) jobber slik han gjør. Han er ekstremt nøye i sine prosesser og tar aldri ting for gitt. Det gjør at det er enklere å få alle inn kjapt, mener hun etter kun å ha spilt tre kamper med debutanten.

– De har lært seg en del gjennom yngres landslag og rekruttlandslag Men de mangler mesterskapsrutinene. Det må de erfarne spillerne, kapteinsteamet og vi rundt laget hjelpe dem med. De trenger både støtte og å bli utfordret, beskriver landslagssjefen.

Kristina Novak (22) fikk gjennombruddet i generalprøven. Sola-spilleren smalt inn syv mål da Brasil ble slått.

– Det var kjekt at det løsnet litt. Laget var flinke til å sette meg til gode sjanser og da var det gøy å sette dem, sier Novak.

– Det er klart at man leter etter godfølelsen. I hvert fall nå når vi spiller med noen vi ikke er vante med, legger hun til og håper hun klarer å «slippe ned skuldrene».

Fakta Norge i gruppespillet Fredag kl. 20.30: Kroatia. Søndag kl. 20.30: Sveits. Tirsdag kl. 20.30: Ungarn. Kampene vises på Viaplay og TV 3. Vis mer

Sunniva Næs Andersen (25) spiller garantert på venstrekanten fra start i EM-åpningen.

– Jeg håper det blir en opplevelse og gleder meg veldig til det. Jeg synes laget og spillerne bidrar til at jeg er veldig trygg. Jeg har spilt Champions League og håper det hjelper meg litt, sier Vipers’ førstevalg på venstrekanten.

ALLEREDE SUKSESS: Sunna Næs Andersen har fortsatt Vipers-suksessen for Norge.

Anniken Wollik (24) var den store sensasjonen i EM-uttaket.

– Det begynner å synke inn. Det føles tryggere og tryggere å være på treninger. Jeg må bare være meg selv og bidra i den rollen jeg får. Det er litt stressende og litt annerledes å være i andreposisjon bak Sunniva, men det kommer man fort inn i, sier venstrekanten fra Romerike Ravens.

Ragnhild Valle Dahl (24) har ligget mye lenger i vannskorpen

– Jeg forventer at jeg lærer mye. Jeg har heller ikke deltatt på noen av A-landslagets samlinger tidligere. Det handler om å ta inn alt og by på det jeg er god på. Jeg håper å ta med erfaringene fra Champions League med Vipers, sier bakspilleren fra Vipers med to Champions League-titler i beltet.

YNGST: Ane Cecilie Høgseth EM-debuterer som 21-åring.

Ane Cecilie Høgseth (21) er EM-troppens yngste. Den sterke strekspilleren har markert seg når hun har fått sjansen i sine åtte første landskamper.

– Det har veldig fint å komme på landslaget og det blir enda morsommere når mesterskapet starter. Jeg tenker at jeg skal bidra med det jeg kan, lover Storhamar-spilleren.

Marie Davidsen (29) er den eldste i debutantgjengen. Bucuresti-keeperen har hatt kjempesuksess denne høsten, men vestlendingen er i utgangspunktet et tredjevalg i EM.

– Jeg gleder meg. For meg blir det spennende med noe nytt. Jeg er klar til å bidra i den rollen jeg får. Jeg er heldig som får lo til å bidra i et så godt målvaktsteam, sier hun.

PS: Norge møter Kroatia til første EM-kamp fredag 20.30. Den sendes på TV 3.