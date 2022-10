Benzema vant gullballen: – Jeg ga aldri opp

Karim Benzema (34) vant gullballen for første gang. Erling Braut Haaland (22) kom på 10. plass.

GULLBALLEN: Karim Benzema vant for første gang Gullballen.

17. okt. 2022 19:43 Sist oppdatert 10 minutter siden

Franskmannen vant både La Liga og Champions League med Real Madrid forrige sesong. På 46 kamper for klubben scoret han 44 mål og ble med det toppscorer i både ligaen og Champions League. Han fikk tildelt prisen av sin tidligere trener og landsmann Zinédine Zidane.

– Det gjør meg veldig stolt over jobben jeg har gjort. Jeg ga aldri opp, det har vært en barndomsdrøm. Jeg hadde to rollemodeller i oppveksten, Zidane og Ronaldo, sa Benzema i takketalen.

Han fortalte også om tiden da han ble siktet for medvirkning til utpressing arrow-outward-link av landsmannen Mathieu Valbuena. Skandalen førte til at han ble utestengt fra det franske landslaget. Først seks år etter, i 2021, ble han inkludert i Frankrike sin tropp igjen.

– Det var en vanskelig tid der jeg ikke var en del av det franske landslaget, men jeg ga aldri opp. Jeg er veldig stolt over reisen min hit. Det var ikke lett. Det var vanskelig og hardt for familien min også, fortalte han.

Benzema er den eldste Gullballen-vinneren siden Stanley Matthews vant den første utgaven i 1956. Engelskmannen var 41 år da han vant.

– For meg er alder bare et tall. Jeg har fortsatt et brennende ønske om å fortsette, sa Benzema.

FAR OG SØNN: Karim Benzema sammen med sønnen hans Ibrahim.

Benzema har levd i skyggen av både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Han er i likhet med Messi født i 1987. I tillegg spilte han ni sesonger sammen med Ronaldo under portugiserens storhetstid, før han dro til Juventus i 2019.

– Da Cristiano dro arvet han ansvaret for laget. Det ansvaret kan være tungt å bære, men Karim har personligheten til å kunne håndtere det, sa Real Madrid-manager Carlo Ancelotti i en hyllestvideoen til Benzema.

– Han er som en vin - over tid blir han bare bedre, la Ancelotti til.

Sammen med ham på scenen kom etter hvert moren hans Wahida Djebbara. Etter litt overtalelse kom også sønnen hans Ibrahim opp.

– Jeg har alltid hatt troen på ham, sa Djebbara.

Haaland slo sin forrige besteplassering etter å ha kommet på 10. plass i Gullballen, også kalt Ballon d’Or. I 2021 kom Manchester City-spissen på 11. plass. Nordmannen deltok ikke på den celebre utdelingen i Paris.

Robert Lewandowski ble nummer fire i Gullballen-kåringen, men vant Gerd Müller-trofeet, som tildeles spilleren som har scoret flest mål i sesongen som var. Etter takketalen nevnte konferansier og tidligere Chelsea-spiss Didier Drogba, Erling Braut Haaland.

Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Det er en ung spiller som scorer masse mål i Manchester City. Det kan være vanskelig å vinne denne prisen neste sesongen. Denne guttungen er i fyr og flamme, min venn, sa Drogba til Lewandowski.

– Denne sesongen er veldig lang. Den yngre generasjonen kommer, men jeg er fortsatt her og det siste ordet er ikke sagt ennå, svarte Barcelona-spissen.

Fakta Utdelte priser Sesongens unge spiller: Gavi (18, Spania, Barcelona) Sokrates-prisen: Sadio Mané (30, Senegal, Bayern München) Gullballen for kvinner: Alexia Putellas (28, Spania, Barcelona) Gerd Müller-trofeet: Robert Lewandowski (34, Polen, Bayern München/Barcelona) Yashin-trofeet: Thibaut Courtois (30, Belgia, Real Madrid) Årets klubb: Manchester City Gullballen for herrer: Karim Benzema (34, Frankrike, Real Madrid) Vis mer

HISTORISK: Alexia Putellas er den første kvinnen som vinner Gullballen for andre gang.

Alexia Putellas (28) vant, som i fjor, Gullballen for kvinnene. Putellas vant både ligaen med Barcelona og var Champions League-finalist forrige sesong.

– Det at jeg vant prisen i fjor har økt lysten til å bli enda bedre, sa Putellas i takketalen.

Ada Hegerberg vant Gullballen i 2018, og var nominert i år også, men måtte nøye seg med 7. plass i år.

Ada Hegerberg

Fakta Plasseringen til de 30 nominerte herrene i Gullballen 1) Karim Benzema (34, Frankrike, Real Madrid) 2) Sadio Mané (30, Senegal, Liverpool/Bayern München) 3) Kevin De Bruyne (31, Belgia, Manchester City) 4) Robert Lewandowski (34, Polen, Bayern München/Barcelona) 5) Mohamed Salah (30, Egypt, Liverpool) 6) Kylian Mbappé (23, Frankrike, Paris Saint-Germain) 7) Thibaut Courtois (30, Belgia, Real Madrid) 8) Vinicius Junior (22, Brasil, Real Madrid) 9) Luka Modric (37, Kroatia, Real Madrid) 10) Erling Braut Haaland (22, Norge, Borussia Dortmund/Manchester City) 11) Son Heung-min (30, Sør-Korea, Tottenham) 12) Riyad Mahrez (31, Algerie, Manchester City) 13) Sébastien Haller (28, Elfenbenskysten, Ajax/Borussia Dortmund) 14) Rafael Leão (23, Portugal, AC Milan) 14) Fabinho (28, Brasil, Liverpool) 16) Virgil van Dijk (31, Nederland, Liverpool) 17) Casemiro (30, Brasil, Real Madrid/Manchester United) 17) Dusan Vlahovic (22, Serbia, Fiorentina/Juventus) 17) Luis Diaz (25, Colombia, Porto/Liverpool) 20) Cristiano Ronaldo (37, Portugal, Manchester United) 21) Harry Kane (29, England, Tottenham) 22) Bernardo Silva (28, Portugal, Manchester City) 22) Trent Alexander-Arnold (23, England, Liverpool) 22) Phil Foden (22, England, Manchester City) 25) Darwin Núñez (23, Uruguay, Benfica/Liverpool) 25) Christopher Nkunku (24, Frankrike, RB Leipzig) 25) João Cancelo (28, Portugal, Manchester City) 25) Antonio Rüdiger (29, Tyskland, Chelsea/Real Madrid) 25) Mike Maignan (27, Frankrike, AC Milan) 25) Joshua Kimmich (27, Tyskland, Bayern München) Vis mer

Gullballen-prisen har vært dominert av Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. En av de har vunnet prisen hvert år siden Kaká vant i 2007, bortsett fra da Luka Modric vant i 2018.

Messi var ikke blant de nominerte i år. Det var derimot Ronaldo. Han kom på 20. plass.

MESTVINNENDE: Ingen har vunnet Gullballen flere ganger enn Lionel Messi. Her fra da han vant i 2021.

Kriteriene for Gullballen ble endret dette året. Tidligere var det hvordan en spiller hadde prestert gjennom et kalenderår som skulle bedømmes. Nå blir spillerne vurdert etter hvordan de gjorde det gjennom forrige sesong.

Nytt for året er at man heller ikke skal ta med i bedømmelsen spillernes oppnåelse og status gjennom karrieren.

Det var grunnen til at Paris Saint-Germain-spillerne Messi og Neymar ikke var inkludert blant de 30 nominerte France Football la frem over hvem man kunne stemme på.

– Messi ble nevnt i diskusjonen om å bli nominert, men de nye kriteriene var ikke til hans fordel. Man må være så ærlig og si at hans første sesong i Paris var veldig skuffende, sa viseredaktør i France Football Emmanuel Bojan.

* VG skrev først at Gullballen-vinner Alexia Putellas og Barcelona vant Champions League forrige sesong. Det ble rettet klokken 21.14 til at de var finalister. Lyon vant Champions League.