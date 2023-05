Styremedlemmer vil vrake Kjøll: – Har blitt veldig skuffet

Seks av medlemmene i idrettsstyret sier rett ut at de vil vrake Berit Kjøll (67) når det skal velges ny idrettspresident om tre uker.

DE TO KANDIDATENE: Zaineb Al-Samarai og Berit Kjøll kjemper om å bli idrettspresident i de fire neste årene.







09.05.2023 04:00

I stedet støtter de utfordreren Zaineb Al-Samarai (36). Det samme gjør flertallet i valgkomiteen i Norges Idrettsforbund.

Alle styremedlemmene VG har pratet med i denne saken har uttalt seg til denne komiteen. De har også sittet rundt styrebordet sammen med både Kjøll og Al-Samarai de siste årene.

– Valgkomiteen er et demokratisk, tingoppnevnt organ. Jeg har tillit til at de har jobbet godt og grundig, og det skal skje mye spesielt inn mot Idrettstinget, hvis jeg ikke skal følge deres innstilling, sier Ole Jørstad.

Han får støtte av Sara Stokken Rott, Marco Elsafadi, Erik Unaas og Elisabeth Faret i sin støtte til Zaineb Al-Samarai. I tillegg har Sebastian Henriksen vært klar på at han støtter samme kandidat i et intervju med iTromsø.

Sondre Gullord, Astrid Strandbu og Vibecke Sørensen ønsker ikke å si hvem de støtter før presidentvalget i Bergen. Det gjør heller ikke IOC-representant Kristin Kloster Aasen. VG har ikke fått svar fra Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Norsk idrett trenger ro. Ikke en opprivende valgkamp med flere benkekandidater, sier Erik Unaas til VG.

Samlende

Han støtter valgkomiteens arbeid, som han karakteriserer som «grundig».

– Jeg har sittet i Idrettsstyret sammen med Zaineb Al-Samarai i fire år, og vet at det kommer til å fungere godt både overfor styrekollegiet, organisasjonen, myndigheter, media og andre sentrale samarbeidspartnere vi trenger for å utvikle den norske idrettsmodellen og våre strategiske mål videre, sier Unaas.

I Bergen sitter Marco Elsafadi. Han tok nylig et oppgjør med Berit Kjøll da VG møtte ham på Gran Canaria.

– Jeg støtter Zaineb nå. Hun er en samlende leder, og er det noe vi trenger nå, så er det å komme sammen, sier den tidligere basketballprofilen.

– Sier du med det at Berit Kjøll ikke er en samlende leder?

– Ja. Det har jeg vel sagt tidligere også, innleder Elsafadi.

KJØLL-KRITISK: Marco Elsafadi, her fra Gran Canaria tidligere i vår.

Forventer mer av Al-Samarai

VG avslørte i april at han ga valgkomiteen beskjed om at han trekker seg dersom de innstilte på Berit Kjøll i presidentkampen.

– Dialogen mellom meg og Berit var veldig god før jeg ble valgt for to år siden. Hun oppfordret meg til å gå for vervet som visepresident. Jeg hadde store forventninger til samarbeidet vårt, og derfor har jeg blitt veldig skuffet.

– Mange oppfatter Kjøll og Al-Samarai som enige om veldig mye etter de debattene man har sett og hørt så langt?

– Jeg har forståelse for det, siden Idrettsstyret er satt til å forvalte de planene som er vedtatt på tinget. Men det er jo også mye Zaineb ikke kan gå inn på i slike debatter.

– Hvorfor ikke?

– Fordi man ikke går ut med alt som foregår inne i et styrerom.

– Men hun kan vel si mer om hva hun ønsker seg for norsk idrett, utover «idrett for alle», i en debatt?

– Ja. Og jeg forventer at det som bor i Zaineb, som vi har sett i styrerommet, og som jeg er sikker på at organisasjonen har fått med seg, også kommer bedre frem i de kommende ukene, sier Elsafadi.

Elisabeth Faret poengterer at Berit Kjøll ikke ble innstilt av valgkomiteen hverken i 2019 eller 2023, før hun roser arbeidet komiteen har lagt ned.

FAVORITT: Zaineb Al-Samarai.

Det samme gjør Sara Stokken Rott.

Hun mener debatten til nå har handlet om hva som er viktigst for Kjøll og Al-Samarai, og det er årsaken til at de to oppfattes som like. Styremedlemmet savner en debatt om hvordan de to kandidatene vil jobbe med å realisere det som Idrettstinget vedtar.

– For det er her forskjellene mellom presidentkandidatene ligger, hvem de er, hvilke erfaringer de har med seg og hvordan de møter styret og organisasjonen, sier hun.

Visepresident Vibecke Sørensen vil altså ikke peke på person, men sier:

– Mitt fokus har vært og er å bidra konstruktivt i et kollegium for åfå gode vedtak. Det håper jeg også blir viktig for medlemmene av det nye idrettsstyret som snart skal velges, og håper da at bidraget blir uavhengig av hvem som blir ny idrettspresident.

– Ufint

Kampen om å bli ny idrettspresident har hardnet til de siste ukene: Marco Elsafadi har anklaget Berit Kjøll for løgn.

Berit Kjøll gikk deretter ut på NRKs «Debatten» og hevdet seg utsatt for illojalitet fra enkelte i sitt eget styre. Hun nevnte ikke navn.

Elsafadi tror den sittende presidenten sikter til ham. Men han er usikker siden han har pratet i media under fullt navn.

– Kanskje var det et stikk til motkandidaten hennes, jeg vet ikke. Men det er ufint, for hun kaster mistanke over oss alle. Hvor god ledelse er det? spør han.

Berit Kjøll er konfrontert med Elsafadis uttalelser, men ønsker ikke å kommentere disse.