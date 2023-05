Han var den første Bruttern ringte som Ranheim-trener

Sivert Solli sto øverst på lista til Kåre Ingebrigtsen. Kantspilleren har kvittert med tre scoringer så langt denne sesongen.

Sivert Solli og Kåre Ingebrigtsen trives i hverandres selskap. For ordens skyld: Solli er ikledt Aslak Fonn Witrys spillertrøye fra AZ Alkmaar i anledning Barnekreftforeningens «Fotballtrøyefredag».

06.05.2023 07:15

– Jeg ringte Sivert allerede fra Gran Canaria. På dag to som etter at jeg tok over jobben. Jeg lurte på hva han holdt på med, og fortalte han at vi satt i «baris», sier Kåre Ingebrigtsen og flirer.

– Jeg var klar over Siverts situasjon, og at han var på vei bort fra Ranheim. Men jeg ville ha ham med videre. Derfor var telefonen til han det første jeg gjorde.