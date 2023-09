Skøyter kan forsvinne fra TV-skjermen: – Ganske fortvilet

En måned før sesongstart går det mot svarte TV-skjermer for skøyter i Norge. Flere enn verdensmester Ragne Wiklund er bekymret. Norges Skøyteforbund vil helst ha sporten tilbake på NRK.

SVARTE SKJERMER: Skøyteidretten er bekymret for at det ikke blir mulig å se dem på TV denne sesongen. Her fra VM i Vikingskipet på Hamar i 2020. Vis mer

Publisert: 28.09.2023 12:46 | Oppdatert: 28.09.2023 13:09

– Jeg er like frustrert og utålmodig som alle andre. For å være helt ærlig så er jeg ganske fortvilet over denne situasjonen, sier skøytepresident Mona Adolfsen til VG.

Den ble i 2019 kjøpt opp av Viaplay. Men etter fire sesonger med ikke altfor høye seertall har den økonomisk pressede kanalen ikke fornyet avtalen. Adolfsen sier «aller helst NRK» om fremtiden.

SKEPTISK: Ragne Wiklund er bekymret på skøytesportens vegne. Vis mer

Statskanalen bekrefter at det er kontakt med Infront, som har kjøpt rettighetene frem til 2026 av det internasjonale skøyteforbundet ISU.

– Det er trist at skøytesporten har havnet i en situasjon hvor rettighetsperioden utløper samtidig som markedet er ganske ustabil for vintersport, sier NRKs sportssjef Espen Olsen Langfeldt.

Han utelukker ikke muligheten for at skøyter kommer tilbake på NRK.

– Vi har en ambisjon om å levere fellesopplevelser til det norske folk. Fremdeles så er mesterskap i skøyter interessant for oss, sier han. Espen Olsen Langfeldt mener de lange tradisjonene til norsk skøytesport er «uløselig knyttet til NRK».

ALLEMANNSEIE: NRKs legendariske skøytekommentatorer, Knut Bjørnsen og Per Jorsett, under VM i Hamar i 1985. Vis mer

NRK viste skøyte-EM allerede under prøvesendingene for TV i 1957. De neste 62 årene sto skøyter på sendeplanen.

– Ligger det noen forpliktelse i historien?

– Vi må veie økonomiske ressurser opp mot hva vi ønsker å gjøre. Interessen for skøytesport i Norge er ikke like stor som den en gang var. Vi må klare å skille mellom nostalgi og reell interesse, svarer Olsen Langfeldt.

NRK får uansett skøyter tilbake under OL i 2026 og 2030.

NRK hadde i sin siste sesong med skøyterettigheter oppunder 100.000 seere i snitt. Langt under tallene for skiskyting og langrenn. Seertallene stupte til en femtedel da Viaplay tok over for fire år siden.

– Vi erkjenner at tallene har vært lave. Det har vært tøft å snu det. Så har vi sett at det har vært en positiv endring. Spesielt under EM på hjemmebane sist vinter, mener Mona Adolfsen.

Fakta Den internasjonale sesongen 10–12. november: Verdenscup Obihiro, Japan. 17.–19. november: Verdenscup Beijing, Kina. 1.–3. desember: Verdenscup Stavanger, Norge. 8.–10. desember: Verdenscup Tomaszow Mazowiecki, Polen. 5.–7. januar: EM enkeltdistanser, Heerenveen, Nederland. 26.–28. januar: Verdenscup Salt Lake City, USA. 2.–4. februar: Verdenscup Quebec, Canada. 15.–18. februar: VM enkeltdistanser Calgary, Canada. 7.–10. mars: VM allround og sprint Inzell, Tyskland. Vis mer

For Ragne Wiklund & co. starter sesongen med verdenscup i Japan allerede 10. november. I desember arrangerer Norge verdenscup i Stavanger. Infront ønsker en produksjon med 15 kameraer. Det koster mye penger. Antagelig flere millioner kroner.

Rettighetsselskapet også å selge kortbane og kunstløp i samme pakke som hurtigløp.

SKØYTEPRESIDENT: Mona Adolfsen. Vis mer

Norges skøyteforbund er ikke selv en del av forhandlingene om salg av TV-rettigheter:

– Akkurat nå er situasjonen låst. Vi er ikke part i dette, men sitter ikke rolig i båten. Vi er i kontakt med både NRK, TV 2 og også med ISU for å pushe på, sier skøytepresident Mona Adolfsen.

Hun frykter ikke umiddelbare økonomiske problemer. Norges Skøyteforbund styrer mot et driftsunderskudd på en millioner på et budsjett på totalt 30 millioner kroner. Men NSF har 9,2 millioner i positiv egenkapital. Mona Adolfsen kaller økonomien «ganske sunn».

– Men indirekte så betyr manglende TV-dekning noe for vår synlighet og reforhandling av avtaler i fremtiden, slår hun fast.