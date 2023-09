Drømmestart for Hovland i Ryder Cup: – Barneskirenn

(Team Europa – Team USA 4–0) Viktor Hovland startet ellevilt og satte tonen for det europeiske laget. Resten av laget fulgte opp, og sørget for en historisk god åpning på Ryder Cup.

I EKSTASE: Det er ikke så ofte man ser Viktor Hovland juble så kraftig som han gjorde etter det første hullet i Ryder Cup. Vis mer

Publisert: 29.09.2023 11:05 | Oppdatert: 29.09.2023 12:06

– Det har vært helt barneskirenn den første kampen her, sier Viaplay-ekspert og golfspiller Espen Kofstad etter at Hovland og svenske Ludvig Åberg vant sin første kamp i Ryder Cup.

Samtidig som Hovland og Åberg gjorde sin jobb, gjorde resten av Team Europa det samme og sørget for at USA tapte samtlige kamper.

Det er første gang i historien at Europa leder 4–0 etter morgenøkten på dag én av Ryder Cup.

Fakta Slik spilles Ryder Cup Fredag: To runder, Foursome og Fourball. Spiller om totalt åtte poeng. Lørdag: To runder. Foursome og Fourball. Spiller om totalt åtte poeng. Søndag: En runde med singlematcher. Spiller om totalt 12 poeng. Ryder Cup sendes på Viaplay, se hele sendeskjemaet her. Slik er reglene: Ryder Cup spilles over tre dager der Team USA møter Team Europa. Det spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og 12 singlematcher. I alle kampene spilles om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort 14–14, beholder regjerende mester USA trofeet. Foursome: Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Fourball: Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Singlespill: To spillere spiller mot hverandre. Spilleren med lavest score vinner hullet, dersom spillerne bruker samme antall slag, får de et halvt poeng hver. Første spiller til 9,5 poeng vinner kampen. Vis mer

Til øredøvende jubel i Italia slo Viktor Hovland ut i Ryder Cup grytidlig fredag morgen.

Sammen med Åberg, møtte han den amerikanske duoen Max Homa og Brian Harman i foursome foursomeLagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet, og det laget som vinner flest av de 18 hullene vinner kampen..

Etter Hovlands utslag på Marco Simeone-banen en drøy time utenfor Roma sentrum, sendte Åberg ballen inn på green.

Det var fortsatt langt igjen til hullet, men da vartet Hovland opp med en chip rett i hullet:

Drømmestarten var et faktum for Hovland og Åberg. De fulgte opp på hull to, selv etter at et slag fra nordmannen gikk rett i en plastpose.

Ryder Cup sendes på V sport Golf og Viaplay.

Åbergs påfølgende innspill var presist, og Hovlands putt likeså og da ledet de med to hull.

Homa og Harman brukte de to neste hullene på å slå tilbake, men så var det farvel til den norsk-svenske duoen.

Med seier både på hull fem, seks og ni, rundet Hovland og Åberg med en ledelse på tre hull.

Seieren på det 14. hullet sørget for at Hovland og Åberg umulig kunne tape kampen, og med et strålende innspill av Hovland fra bunkeren på hull 15 var seieren i boks.

Seier ble det som nevnt også for Europa i de fire andre kampene.

Spanske Jon Rahm og engelske Tyrrell Hatton hadde få problemer mot Scottie Scheffler og Sam Burns, mens Shane Lowry/Sepp Straka og Rory McIlroy/Tommy Fleetwood også gikk seirende ut av sine dueller.

Klokken 12:25 fredag er det fourball fourballLagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet, og det laget som vinner flest av de 18 hullene vinner kampen. i Ryder Cup, der Hovland skal spille sammen med engelske Tyrrel Hatton. De møter Justin Thomas og Jordan Spieth.