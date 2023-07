Rune videre i Wimbledon etter kjempedrama: Fikk mor og trener til å forlate tribunen

(Alejandro Davidovich Fokina - Holger Rune 3–6, 6–4, 6–3, 4–6, 6–7) Tenniskometen Holger Rune (20) var rasende underveis i sin 3. rundekamp i Wimbledon, men kjempet seg videre etter at mamma Aneke forlot tribunen.

JADA! Holger Rune jubler etter å ha vunnet de fem siste poengene. Vis mer

Sjetteseedede Rune er klar for 4. runde i Wimbledon for første gang i karrieren etter å ha avsluttet kampen med å ta fem strake poeng.

Veien mot avansementet var alt annet enn udramatisk.

– Det er en av de morsomste kampene jeg har spilt. Der var fullstendig vanvittig, og jeg er så sliten nå at jeg ikke vet hva jeg skal si, sier Rune til DR Sporten.

Ifølge danske Ekstra Bladet og B.T. ropte Rune mot sine egne på tribunen etter å ha tapt tredje sett mot spanjolen Alejandro Davidovic Fokina. Det fikk moren og manageren Aneke Rune og trener Lars Christensen til å forlate tribunen.

– Jeg blir sinnssyk av dette. Jeg blir så frustrert av dette pisset, sa Rune etter hvert som den spanske motstanderen hevet spillet sitt og vant både andre og tredje sett, ifølge Ekstra Bladet.

Samme avis skrev at Aneke Rune sa til Danmarks Radio at hun og Christensen forlot plassene for at tennisstjernen skulle ha fokus på det som skjedde på banen. Han skal sarkastisk ha ropt «du er så klok du, du er så klok» i retning treneren.

I fjorårets French Open-kvartfinale mot Casper Ruud fikk dansken også moren til å forlate tribunen mens kampen pågikk:

Det femte og avgjørende settet ble avgjort med «super tiebreak» (førstemann til 10 poeng) etter 6–6 i games. Der snudde Rune til avansement etter å ha ligget under 5–8.

Men også i tiebreaket vekket dansken oppsikt. Da Davidovich Fokina gikk opp til 8–5, ønsket Rune å utfordre den siste ballen som ble dømt inn. Det fikk han ikke, ettersom dommeren mente han var for sent ute med å utfordre.

– Hva mener du? Hvorfor kan jeg ikke utfordre? spurte Rune dommeren.

– Det er ikke min feil at du ikke kan høre, fortsatte dansken.

– Det er ikke din feil, men det er fortsatt problemet, svarte dommeren.

Etter diskusjonen var Rune nådeløs og tok fem strake poeng. Davidocich Fokina sjokkerte med en underarmsserve på stillingen 8–8 i tiebreaket, men Rune leste serven tidlig og fikk matchball - som han utnyttet til det fulle.

Spanjolen hadde to matchballer tidligere i det avgjørende settet, men dansken redde begge, den siste etter et serveess.

Tidligere i kampen slo også Ekstra Bladet opp at Holger Rune var «ildrød av sinne». 20-åringen er kjent for sitt store temperament, og har blant annet havnet i flere konflikter med dommere på ATP-touren denne sesongen:

Den norske tennisstjernen - og Runes skandinaviske rival - Casper Ruud ble slått ut av Wimbledon torsdag. Ruud deltok også i doubles i turneringen med William Blumberg og vant i 1. runde tidligere lørdag, men trakk seg noen timer etter avansementet.

Årsaken er en betennelse i skulderen.

– Han har slitt med en liten betennelse i skulderen siden French Open, det går riktig vei, men det tar tid, skrev far og trener Christian Ruud i en SMS til VG tidligere lørdag.