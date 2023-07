– Gir meg en vond smak i munnen

Liverpool-legenden Steven Gerrard har fått seg ny jobb. Det vekker sterke reaksjoner.

Steven Gerrard fikk sparken som Aston Villa-manager i fjor høst. Vis mer

Lyden av fansens synging av «You’ll never walk alone» durer ut av høyttalerne. En hånd strekker seg opp for å ta på det ikoniske «This is Anfield»-skiltet som henger i spillertunnelen på Liverpools hjemmebane.

Eller?