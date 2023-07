Tilbake fra start etter åtte måneder: - Kjente at jeg fortsatt er samme gamle

Et RBK med et spissproblem kan ha fått en løsning i egne rekker.

SOLORAID: Ole Sæter var nære på å gjøre det helt store mot Aalesund. Men keeperen sto i veien.

02.07.2023 21:30

Aalesund - Rosenborg 1 - 0 (0 - 0): Syv måneder og 26 dager. Det var sist Ole Sæter startet en Eliteseriekamp. Men søndag var han tilbake. Mot Aalesund spilte han frem til krampen tok han, og var et av få lyspunkt i en ellers mørk RBK-periode.

– Det er veldig deilig å være tilbake. Bra å kjenne at kroppen responderer. Pusten er fin, beina kjennes veldig bra. Jeg kjente at jeg fortsatt er den samme gamle. Det eneste som svir er at vi taper en fotballkamp. Utenom det ser jeg mye positivt, konkluderer RBKs nummer ni.