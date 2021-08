Bergenseren hyller overraskelses-sølvet: – Ingen fortjener det mer enn ham

Martin Roe fikk gratulert sølvvinner Eivind Henriksen midt under sin tikamp i OL.

– I høydekonkurransen fikk jeg vist at formen er inne, sier Martin Roe.

7 minutter siden

Tokyo: Sent på kvelden på Olympiastadion i Tokyo var Martin Roe ferdig med fem av de ti øvelsene han tikjemperen skal gjennom.

Etter 100 meter, lengde, 110 meter hekk, høyde og 400 meter ligger han på 20. plass i konkurransen med 3979 poeng.

Mor og trener Ingunn Gatland Jacobsen var til stede på Olympiastadion og instruerte sønnen.

Fikk tårer i øynene

Da Roe møtte BT i stadionkjelleren der friidretten i OL foregår, var han mellomfornøyd.

– Men det er uansett helt fantastisk å være utpå denne banen og konkurrere. OL-ringene er over alt og jeg nyter det, sier Roe.

Den store begivenheten sett med norske øyne denne onsdagskvelden var naturligvis slegge-sølvet til Eivind Henriksen. Roe kjenner godt til Oslo-karen godt og de to møttes på banen like etter medaljen var et faktum.

– Det var helt ekstremt. Jeg gratulerte ham og fikk tårer i øynene. Det var så fortjent, sier Roe.

Eivind Henriksen tok et noe overraskende sølv i OL.

– Får betalt

Henriksen tok sølv i slegge etter å ha satt norsk rekord hele tre ganger. 81,58 meter holdt til sølv. Polske Wojciech Nowicki tok gull med 82,52 meter.

– Det er helt fantastisk! Dette har vært drømmen i så mange år. Jeg har jobbet meg gjennom så mye skader og drit, så det er utrolig deilig at det løsnet, sa en beveget Henriksen til Discovery.

Han dediserte sølvet til sin avdøde trener. Einar Brynemo gikk bort i 2018.

– Det er ingen andre jeg unner dette sølvet mer enn ham, sier Roe om Henriksen.

Nå er bergenseren stolt av å være del av et svært godt norsk friidrettslag.

– Eivind har hatt skader og har kommet tilbake. Det er utrolig gøy at det løsnet i OL. Han er en rolig og skikkelig type som gjør det han skal. Han er seriøs, og nå har han fått betaling, sier Roe.

Damian Warner fra Canada leder tikampkonkurransen etter dag én. Han har 4722 poeng.