Federer-æraen mot slutten: – I min alder vet du aldri

Rodger Federer (39) er ute av årets Wimbledon etter tap mot polske Hubert Hurkacz i kvartfinalen. Nå svarer Federer på om det var hans siste kamp på den berømte tennisbanen.

SLÅTT: Roger Federer røk ut av Wimbledon onsdag mot polske Hubert Hurkacz. Foto: POOL / X80003

14 minutter siden

Federer har med sine 20 Grand Slam-titler skrevet seg inn i historiebøkene som en av de beste tennisspillerne noen gang.

39-åringen røk ut i kvartfinalen av årets Wimbledon mot Hubert Hurkacz, og spørsmålet om vi ville se han tilbake i Wimbledon ble stilt.

– Selvfølgelig vil jeg spille det igjen, men i min alder vet du aldri hva som er rundt hjørnet, sier Federer til pressen.

Sveitseren forteller at han skal ta en evaluering med teamet sitt og se hva som skal til for å komme i bedre form og bli konkurransedyktig igjen. Han har slitt med skader de siste årene.

– Målet mitt i fjor var å spille Wimbledon i år. Det klarte jeg, noe jeg var veldig glad for, sier sveitseren.

– Er du fornøyd med prestasjonene dine i Wimbledon i år? spør BBC.

– Jeg er faktisk veldig glad for å komme så langt som jeg gjorde, selv om jeg er skuffet over at jeg tapte nå, svarer Federer.

Eurosport-kommentator Christer Francke sier seg enig med Federer at det var en bra prestasjon å komme til kvartfinalen.

– Han har spilt litt for lite tennis de siste par årene. Bare seks turneringer på de siste to årene, og da er det vanskelig å finne kampformen.

– Når du får så lite kamptrening krever det enorm mengde konsentrasjon for å spille godt, mens når du har kamptrening så går det mer på automatikk, sier Francke.

– Er Roger Federer fortsatt blant verdens beste tennisspillere?

– Ja, han er jo det. Hvis han får nok matcher så er han topp-ti i verden, svarer kommentatoren.

Federer pådro seg en skade i kneet, noe som er grunnen til lite konkurransespill for den tidligere verdenseneren.

– Det var ikke så lett å se at han var plaget av kneet nå, men han har jo ikke kunnet trå skikkelig til før rett før French Open, sier Francke.

– Tror du Roger Federer har flere Grand Slam-titler i seg?

– Det tviler jeg på. I hvert fall når man tenker på at han har tapt de siste tre finalene for Novak Djokovic.

– Hva mener du må til for at han skal finne mesterskapsformen?

– Han må i hvert fall begynne å spille flere kamper igjen. Han må ha en sesong der han får spilt nok tennis og trent over lengre perioder uten skadeopphold.

Federer og spanske Rafael Nadal står notert med 20 Grand Slam-titler hver, mens Djokovic har 19.

– Hvem tror du står igjen med flest Grand Slam-titler når de tre har lagt opp?

– Jeg er ganske sikker på at det er Djokovic. Det kan fort skje innen dette året er omme.

– Han er så motivert og dedikert at han kan finne på å vinne alle Grand Slams-titlene dette året. Det krever ekstremt mye, men for han er det mulig, sier Francke.

Djokovic slo ut ungarske Márton Fucsovics og er dermed klar for fredagens semifinale. Der møter han canadiske Denis Shapovalov, ranket som nummer 12 i verden. Djokovic er ranket som nummer én.