Ågren klar for Silverstone: – Kommer til å se tilbake på dette som noe stort

Ayla Ågren (27) vender seg sakte, men sikkert til den nye intense hverdagen i Formel W. Til helgen venter Silverstone-debuten.

Ayla Ågren under løpet på Red Bull Ring. Foto: Mark Sutton / SUT

15. juli 2021 18:33 Sist oppdatert 22 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

27-åringen er den eneste med norsk pass som skal i aksjon på ærverdige Silverstone denne helgen. Det blir tredje gangen denne sesongen at «kvinnenes Formel 1» speiler kalenderen til Formel 1. Sistnevnte er også åpen for kvinner, men for øyeblikket er de 20 plassene fylt opp av menn.

For mange er Silverstone selve høydepunktet i løpet av året, og et løp som bærer stolte tradisjoner. Slik er det også for Ågren, som faktisk aldri har kjørt på banen tidligere.

– Det er klart det blir veldig spesielt. Ikke bare på grunn av den legendariske banen, men også fordi dette vil være et av de første store arrangementene i England siden før pandemien. Jeg tror dette vil bli en «kjempeboost» for både tilskuere og oss førere, sier Ågren til VG.

Les også Eksperter tror Bottas vrakes for «ung og sulten» brite

– Jeg har vært heldig og fått kjøre på mange historiske baner, men denne helgen er nok noe jeg kommer til å se tilbake på som noe stort, fortsetter hun.

Hun var blant de 20 kvinnene som ble plukket ut som førere til 2020-mesterskapet – men W Series 2020 ble aldri noe av på grunn av pandemien. 2019 er derfor den eneste W Series-sesongen til nå.

Mens Formel 1-førerne i helgen skal kjøre sprintkvalifisering, i tillegg til flere treninger, får W-serien bare 30 minutter med banetid før kvalifiseringen venter. Det gjør Ågren ekstra spent.

– Selv om jeg har gjort mye simulatortrening, er det noe eget å faktisk komme ut på banen. Det blir en utfordring med så kort tid, men slik er det på flere baner for min del i år, forteller hun.

Ågren håper nå å blande seg inn i toppen. Foto: Sam Bloxham / LAT

I tillegg til Silverstone, ser hun spesielt frem til løpene på Spa i Belgia og «hjemme» i Austin i høst. Grunnet strenge tiltak har de fortsatt ikke tilgang på de samme fasilitetene som stjernene i Formel 1.

– Akkurat nå deler vi «paddock» med Formel 3 og Porsche Super Cup. Men vi skal inn i samme område som Formel 1 så fort ting roer seg litt, sier Ågren, som røper at hun enda ikke har hatt dialog med noen av førerne.

– Men jeg har faktisk blitt veldig positivt overrasket over hvor imøtekommende Formel 1-sirkuset har vært. Det gjelder fansen også. Folk er tydelig nysgjerrige på oss. Dette er definitivt et steg i riktig retning for sporten, og en sjanse vi må gripe, understreker 27-åringen.

Sesongstarten i Formel W kom i Østerrike for to uker siden. Der ble Ågren nummer ti og nummer 14. Det gjør at hun foreløpig står med ett poeng i mesterskapet. Hun forteller at det tar litt tid å komme inn i bilen, ettersom det har blitt minimalt med testing.

I tillegg har pandemien og andre omstendigheter gjort at hun ikke har all verdens med tid bak rattet de siste årene. Likevel ser hun rask fremgang.

– Resultatene har ikke svart helt til forventningene, men jeg har tatt med meg mye positivt. Det er mange småting jeg må endre på og bli vant til, men jeg synes jeg har holdt et solid tempo. Alt i alt ble det mye bedre etter hvert som helgen gikk, slår hun fast.

Hun spår et jevnere og tettere felt utover sesongen.

– Akkurat nå ser vi hvem som var med i 2019. De har en klar fordel. Men dette vil endre seg. Derfor tror jeg at jeg har en god sjans til å nærme meg pallen ganske kjapt, sier Ågren, som ikke legger skjul på at hun håper på suksess også i sammendraget.

Inn mot 2022 er det ventet at det skal skje store endringer, og hovedmålet til W-series er å få et teamdrevet mesterskap, noe som gir førerne mye mer støtte. Per nå jobber førerne ved siden av, noe som står i sterk kontrast til hvordan Formel 1-førerne har det. Der tjener de fleste titalls av millioner kroner i året.

– Jeg vil absolutt være med videre på dette. Det har gitt meg mersmak. Kanskje går det an å leve av det også.

PS: Løpet i Formel W-series på Silverstone denne helgen går klokken 13.25 lørdag.