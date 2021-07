Folket er delt etter sparkingen: – Nå må Brann få inn en Kjetil Rekdal-type

– Hele Bergen ser at dette laget trenger nye og bedre spillere, sier Magne Larsen.

Både Magne Larsen (til v.) og Karl Johan Nondal er skeptiske til at Brann sparket Kåre Ingebrigtsen.

Nå nettopp

BTs spørrerunde blant tilfeldig valgte mennesker i Bergen viser at det er delte meninger om sparkingen av Kåre Ingebrigtsen.

Trønderen måtte gå etter en historisk dårlig sesongstart som hadde gitt syv poeng på 14 kamper.

Ved bybanestoppet på Brann Stadion møter vi Mathilde Habbestad.

– Jeg er egentlig ikke så interessert i fotball, men jeg synes det var dumt med sparkingen.

– Og så synes jeg det er dumt at Bergen ikke har et bedre fotballag.

Mathilde Habbestad er student og bor på Brann Stadion. Men hun er ikke så interessert i fotball, innrømmer hun.

Hun bor i studentleilighet på Stadion.

– Jeg er veldig godt fornøyd med å bo der. Det er 19 kvadratmeter og nytt og fint, sier Habbestad.

– På tide at noe skjedde

Ved bybanestoppet finner vi også Thor-Aage Carlsen og datteren Siri Carlyn Carlsen. De er enige om at Brann ikke hadde noe valg.

– Er det én kamp de har vunnet? Jeg synes det var på tide at noe skjedde, sier Thor-Aage.

Thor-Aage Carlsen og datteren Siri Carlyn mener at det var på tide med et trenerbytte i Brann.

Datteren nikker.

– Det var greit at han fikk sparken. Brann vant jo ingen kamper, sier Siri Carlyn.

De er usikre på hva som nå bør skje.

– Jeg aner ikke. Det virker som at dette skjer i Brann hele tiden. Det går dårlig en stund, så kvitter de seg med treneren. Så er det ny trener, så går det dårlig, og så kvitter de seg med han. Slik har det alltid vært, sier Thor-Aage.

– Tror du at Brann kan berge plassen?

– Nei. De rykker ned, sier Thor-Aage.

– Jeg tror det samme. Kanskje er det et ørlite håp, sier datteren Siri Carlyn.

Kåre Ingebrigtsens Brann-opphold varte bare et års tid. Foto: Arkiv

– Det er ikke riktig

Neste stopp er Fotballpuben i sentrum. Her er det «alltid» mennesker, og alltid sterke meninger om Brann.

Magne Larsen er svært skeptisk til sparkingen.

– Det er ikke riktig. Når Brann gjør det dårlig, skal de alltid skifte trener. Men å hyle på ny trener er ikke riktig, sier Larsen der han sitter utendørs under tak.

Han mener at spillerstallen rett og slett ikke holder mål.

– Når du ser Brann spille, ser du at det er noe som ikke stemmer. En del av spillerne er ikke gode nok for Brann i det hele tatt. De må kjøpe noen nye spillere. De trenger folk på midtbanen, og en god og rask spiss.

– Hele Bergen ser at dette laget trenger nye og bedre spillere, fortsetter Larsen.

– Hvem håper du Brann henter som ny trener?

– Du vet, en trener har de spillerne han har. Det er ikke han som kjøper inn spillere, sier Larsen.

Magne Larsen og Karl Johan Nondal er enige om at det er spillerne som er hovedproblemet, ikke Kåre Ingebrigtsen.

Vil ha inn en sterk stemme

Han tror ikke at en ny trener vil kunne forhindre nedrykk.

– De blir ikke bedre ute på banen ved å få en ny trener. Brann trenger nye spillere.

Ved siden av sitter Karl Johan Nondal. Også han er kritisk til sparkingen.

– Han hadde for dårlig mannskap, rett og slett, sier Nondal.

Han har et klart ønske for hvem Brann bør gå for.

– Nå må Brann få inn en Kjetil Rekdal-type. En som vet hva han vil og som får bestemme hvem han vil ha inn og slike ting, sier Nondal.

Kjetil Rekdal trekkes frem som en mulig Brann-kandidat. Foto: NTB (arkiv)

Han tror ikke det hjelper å skifte trener.

– Nei, det er null håp. Jeg kan ikke se hvordan dette skal snu. Men når Brann nå skal hente ny trener, må det være en utenfra som kan få opp gnisten igjen. Det kan ikke være en innad i klubben, sier Nondal.

– Må renses i hele klubben

Ved Smålungeren møter vi William Urhaug, som har sommerjobb i parkseksjonen i Bymiljøetaten.

Han følger godt med på Brann.

– Det som skjedde med sparkingen var på mange måter uunngåelig. Men problemene stopper ikke ved treneren. Det må renses opp i hele klubben. Å fjerne Kåre var kanskje bare første steg, sier Urhaug.

William Urhaug mener det er på tide med en skikkelig opprydning i Brann.

Han har fått med seg at noen dansker er blitt linket til Brann-jobben.

– Min første tanke er at de kan skyve Eirik Horneland opp som hovedtrener. Du har jo også noen spennende lokale alternativer med han i Åsane (Morten Røssland) og han som nettopp fikk sparken i Sandnes Ulf (Steffen Landro), sier Urhaug.