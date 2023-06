Dorsin: - Jeg mener at stallen er god nok

Mikael Dorsin innrømmer at han føler et ansvar for RBK-svikten. Samtidig mener han stallen er god nok til å kunne innfri målet om Europa.

- Jeg ser meg alltid i speilet. Det må man gjøre, sier Mikael Dorsin.

– Når vi har en målsetting som klubben har - at vi har sjanse for å kvalifisere oss til Europa - så prøver vi å sette opp en a-stall vi mener er slagkraftig nok for å nå de målsettingene.

– Jeg mener stallen er god nok, sier Dorsin til Adresseavisen.