Så mye tjener Ruud på French Open-suksess

Seieren mot Holger Rune betyr at Casper Ruud allerede er sikret mange millioner.

KUNNE JUBLE: Casper Ruud etter å ha tatt seg til semifinale i French Open.





Casper Ruud kunne strekke armene i været for semifinaleplass for andre år på rad i French Open kvartfinaleseieren mot Holger Rune.

Dommen fra pappa og trener Christian Ruud er tydelig etter gårsdagens triumf:

– Mentalt en av de beste kampene til Casper, skriver Ruud til VG.

Nordmannen kan juble for suksess på banen, men også for lommeboken. For Ruud er sikret mange millioner kroner allerede før han har spilt semifinalen mot Alexander Zverev.

Den 1,83 meter høye nordmannen har allerede innkassert 630.000 euro ved å nå semifinalen i French Open. Det tilsvarer snaue 7,5 millioner norske kroner.

Arrangøren opplyser på sine nettsider at de har økt pengepremiene for årets utgave av French Open. De er i snitt økt med ni prosent.

Om Ruud skulle ta seg videre til finalen i den største grusturneringen for sesongen, så vil tennisesset være sikret 1.150.000 euro. Det tilsvarer drøye 13, 5 millioner norske kroner.

Vinneren av French Open tar med seg 2.300.000 euro, som vil si spinnville 27 millioner norske kroner med dagens kronekurs.

Hvor mye tjener Ruud?

Casper Ruuds store prestasjoner på tennisbanen gjør at han tjener inn mye mer enn det faren, og nå trener, Christian Ruud klarte.

Far Christian var på sitt beste nummer 39 i verden, mens sønnen Casper i fjor var ranket som nummer to.

Gjennom sin karriere tjente Christian inn 1,3 millioner dollar på tennis via singel- og dobbelspill. Det tilsvarer 15,4 millioner norske kroner.

Til sammenligning har Casper tjent inn over 1,1 millioner dollar (12,2 millioner norske kroner) bare denne sesongen. Gjennom sin korte tenniskarriere har Snarøya-spilleren tjent godt over 14 millioner dollar, eller drøye 156 millioner norske kroner.

Første seier mot topp 10

Samtidig som Ruud tok sesongens største seier, både sportslig og økonomisk, brøt han også en viktig barriere.

For seieren over Holger Rune var den første seieren over en topp 10-spiller i en Grand Slam turnering.

Før seiere mot dansken hadde Ruud tapt samtlige seks kamper mot topp 10-motstand i Grand Slams. Tre av dem var i Roland Garros.