Bergenseren klar for ny jobb i nytt land: – Det er dette jeg håpet på da jeg var yngre

Fredrik (29) er en av Bergens ukjente utenlandsproffer.

Fredrik Mossestad er i ferd med å runde Skandinavia. Neste sesong skal han spille i Danmark.

06.07.2023 08:03 Oppdatert 06.07.2023 08:45

Det var ikke gitt at han skulle drive med toppidrett som 29-åring. Men Fredrik Mossestad fra Fyllingsdalen har nå vært en av Bergens mindre kjente utenlandsproffer i mange år.

På et tidspunkt tenkte han at det var nå eller aldri for håndballsatsingen.