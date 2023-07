Blytung avslutning for Hovland i The Open

Viktor Hovland var med i teten før majorturneringen The Open skulle avgjøres, men avslutningsrunden ble bekmørk for nordmannen.

LANGT BAK: Hovland klarte aldri å prege den regnfulle avslutningen av The Open.

Det var et lite håp om Hovland-seier før avslutningsrunden av det Royal Liverpool Golf Club, men det forsvant veldig fort i regnet i Storbritannia.

Før søndagens runde lå Hovland på delt fjerdeplass, fem slag under par. Det var riktignok en del som skulle til for å hente lederen Brian Harman fra USA, som lå 12 slag under par.

Bogey på hull 1 ga ingen god start for Hovland, og etter syv hull var Hovland så mye som fem slag over par på runden.

Da var det liten tvil om at Hovland var ute av seierskampen, men nordmannen fullførte turneringen på en god måte derfra og ut.

På åpningsrunden av Hovland skjedde denne spesielle situasjonen:

Birdier på hull 11, 15 og 18 sørget for at Hovland endte The Open på tre slag under par.

– Han skal ha all mulig honnør når han går på den smellen på første ni. Derfra og inn går han tre under. Han reiser seg. Han lar det ikke skli ut, og det er fort gjort, var dommen til Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen etter runden.

Brian Harman hadde på sin side null problemer i de rufsete forholdene. Det ble riktignok to bogey på de første fem hullene, men etter det ble det bare én bogey. Fire birdier sørget for en runde på ett slag under par, og amerikaneren endte turneringen på 13 slag under par.

36-åringen tok med det sin første major-seier i suveren stil. Det var hele seks slag ned til Tom Kim, Sepp Straka, Jason Day og Jon Rahm som delte andreplassen.

Hovland endte på en delt 13. plass i det som var årets siste majorturnering.