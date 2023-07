Følg Hovland på avslutningsrunden av The Open

Viktor Hovland er med i teten før majorturneringen The Open skal avgjøres. Følg runden hull for hull her.

Etter tre av fire runder på Royal Liverpool Golf Club ligger Hovland på delt fjerdeplass, fem slag under par.

Det er et stykke opp til lederen Brian Harman. Amerikaneren ligger 12 slag under par, men bak ham er det tett. Cameron Young er nummer to, syv slag under par, mens Jon Rahm er nummer tre, seks slag under par.

Viktor Hovland slår ut 15:05. Turneringen sendes direkte på V sport Golf og Viaplay.