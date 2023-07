Tottenham-sjefen usikker på Kanes framtid: – Vi får se hva som skjer

Harry Kane (29) er inne i sitt siste kontraktsår som Tottenham-spiller. London-klubbens nyansatte hovedtrener kan ikke love at engelskmannen blir værende.

Australske Ange Postecoglou møtte mandag pressen under Tottenhams oppkjøringsturné i Perth. Der fortalte han at han nylig har hatt en samtale med lagets superspiss.

– Vi hadde en fin prat der jeg fikk introdusere meg selv, og vi snakket aller mest om hvilken posisjon klubben står i og hva vi mener kan forbedres, sa Postecoglou til Sky Sports.

Kanes kontrakt med klubben går ut etter neste sesong, og den tyske giganten Bayern München har i lang tid vært hyppig nevnt som en mulig ny destinasjon for engelskmannen. På pressekonferansen sa Postecoglou at Kane var «fullstendig forpliktet» til Tottenham.

Australieren kunne likevel ikke garantere at 29-åringen spiller for de liljehvite når Premier League-sesongen sparkes i gang.

– Det er fortsatt en snau måned til sesongstart, og overgangsvinduet er fortsatt åpent. Vi får se hva som skjer. Samtalen vi hadde dreide seg ikke så mye om framtiden.

For kort tid tilbake uttalte ærespresident i Bayern München, Uli Hoeness, at han er sikker på at den tyske storklubben vil klare å kjøpe Harry Kane fra Tottenham denne sommeren.

– Kane har tydelig signalisert i alle samtalene våres at han står fast på avgjørelsen sin – og hvis den blir stående, så får vi ham, sa Hoeness til Sport1.