Wout van Aert forlater Tour de France: – En enkel avgjørelse

Jumbo-Visma melder på sin Twitter at Wout van Aert forlater Tour de France.

BRYTER: Wout van Aert forlater Tour de France. Vis mer

Den belgiske rytteren venter barn med sin kone, og drar hjem for å være med på fødselen. Det ble meldt allerede før startetappen at van Aert ville forlate Touren når fødselen nærmet seg.

– Sammen med teamet har vi bestemt at min plass akkurat nå er hjemme. Jeg har tenkt hele tiden at jeg skal dra hjem når hun gir en indikasjon på at hun trenger meg der. Den tiden har kommet nå, sier han i et intervju med Jumbo-Visma.

– På den ene siden er det en rar følelse, men det er ikke et dilemma. Det var et enkelt valg.

Jumbo-Visma-rytteren vant i fjorårets Tour de France tre etapper. Siden 2019 har han totalt ni etappeseiere i Grand Touren. Han har vært en viktig rytter for Jonas Vingegaard, og var en viktig bidragsyter til fjorårets sammenlagtseier.