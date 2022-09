FIS-topp åpner for russere i verdenscupen og VM

Michel Vion, generalsekretær i FIS, sier at det virker mer og mer aktuelt med retur for russere i ski-idrettene fra desember.

VINTER-TOPPER: Generalsekretær Michel Vion og president t Johan Eliasch i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS)

22. sep. 2022 08:12 Sist oppdatert nå nettopp

– I øyeblikket er det regler og straffer mot Russland og Belarus. Det ser ut som Thomas Bach (IOC-president) begynner å tenke og har hatt møter med de internasjonale forbundene, og mer eller mindre begynner å åpne dørene igjen. Sporten bør være uavhengig av politikken, sa Vion på konferansen Forum Nordicum i slovenske Planica, hvor det er VM i nordiske grener i februar.

Uttalelsene er gjengitt i blant annet Bild. Siden Russland gikk til krig mot Ukraina i februar, har russere og belarusere vært utestengt fra nær sagt all internasjonal idrett.

Generalsekretæren i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) mener det virker som Den internasjonale olympiske komité (IOC) er blitt mer åpne for å la russere konkurrere igjen. Vion sier FIS har hatt to møter med IOC de siste ukene.

KAOTISK: Aleksandr Bolsjunov og de russiske langrennsløperne var i Norge da de ble ekskludert fra verdenscupen.

– Det vil ta noen uker eller måneder. Men ideen om å åpne døren til Russland og Belarus, begynner å komme. Vi snakker ikke om å konkurranser i Russland, men deltagelse i FIS-arrangement og verdenscup, sier Vion og fortsetter:

– FIS vil med sikkerhet ikke ta denne avgjørelsen uten klar anbefaling fra IOC. Med andre ord er vi sammen om dette og sporten må være unisone. FIS venter på klar anbefaling fra IOC.

– Det virker som det kommer fortere og fortere. Jeg vet ikke om de blir klare til verdenscupåpningen, hvert fall ikke i alpint (22. oktober). Men kanskje i desember kan det være en løsning. Kanskje for VM her i Planica, kan det være en god mulighet.

Vion påpeker at russiske og hviterussiske utøvere eventuelt vil konkurrere under nøytralt flagg. Han forteller at FIS har avvist to russiske utøvere som har prøvd å endre nasjonalitet til Israel – i håp om å få gå verdenscup.

Sist uke vedtok kongressen i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) å opprettholde utestengelsen av russere og belarusere. FIS Council har møte 22. oktober.

– Ukjent for meg. I council-møte i juli ble utestengelsen bekreftet som jeg støttet, sier Erik Røste, tidligere skipresident og norsk representant i FIS Council, om Vions uttalelser.

Russland er en stor nasjon i langrenn. Blant de norske utøverne har det vært bred enighet om at Russland ikke bør få konkurrere mens det er krig i Ukraina.

Flere har reagert på rollen idrettsutøvere spiller i propagandaen til president Vladimir Putin i Russland. Langrennsløper Aleksandr Bolsjunov har blant annet fått mye kritikk for å ha stilt opp i et propaganda-show på en stor stadion i Moskva.

Siden Russland gikk til krig mot Ukraina har russere og belarusere vært utestengt fra nær sagt all idrett. Norges Skiforbund mente i vinter at FIS burde vært raskere i avgjørelsen om utestengelse.