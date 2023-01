RBK-fansen betalte for å få navnet sitt på Lerkendal. Nå kan pengene være tapt

Varsel om tvangsoppløsning, manglende kontakt og misfornøyde kunder. En avtale med et engelsk selskap skaper trøbbel for Rosenborg.

På Lerkendal-veggen ut mot Strindvegen skulle RBK-veggen opp. Nå er spørsmålet hvorvidt det blir en vegg.

04.01.2023 18:33 Oppdatert 04.01.2023 18:52

– Vi har på nåværende tidspunkt ikke noe endelig konklusjon om at vi har blitt lurt. Men det er ikke et godt signal når man ikke får levert som lovet, sier Stian Moursund, salgs- og markedssjef i Rosenborg.

Det er litt over ett år siden, nærmere bestemt 17. desember 2021, at RBK-fansen fikk muligheten til å kjøpe et helt nytt produkt fra klubben de elsker.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn