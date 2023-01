Norsk sekundering får løperkritikk: – Får kanskje ta et oppvaskmøte

OBERSTDORF/OSLO (VG) Emil Iversen (31) kjempet om topp ti, men trodde selv han lå an til 50. plass. Etter intervallstarten i Tour de Ski retter han kritikk mot støtteapparatet.

IKKE NUMMER 50, TROSS ALT: Emil Iversen trodde han var på 50. plass og «ræva å gå på ski», men endte på en 13. plass. Han kritiserer støtteapparatet for å ikke informere ham om at han kjempet om topp ti.







03.01.2023 13:40

– Jeg var irritert for at ingen sa at jeg kjempet om topp ti, for jeg trodde jeg var nummer 50 eller 70, sier Emil Iversen til VG etter 10 kilometer intervallstart i Tour de Ski.

Iversen endte til slutt på 13. plass, 47,5 sekund bak suverene Johannes Høsflot Klæbo. Underveis i løpet trodde han at han var så langt bak at støtteapparatet rett og slett ikke gadd å sekundere ham.

– Jeg tenkte at de tenkte jeg var så ræva å gå på ski, sier han sin følelse av manglende sekundering underveis, før han kommer med sin analyse av årsaken bak:

– Det er sånn i forbundet at bare de beste som er gjeve å prate med og henge på. Jeg var jo der selv en gang, sier Iversen lurt.

Fakta Tour-stillingen Tour de Ski sammenlagt etter 3 av 7 etapper: Johannes Høsflot Klæbo 49:27 Pål Golberg +37 sekunder Simen Hegstad Krüger +40 Didrik Tønseth +57 Calle Halfvarsson +1:11 minutter Federico Pellegrino +1:13 Hans Christer Holund +1:17 William Poromaa +1:23 Sindre Bjørnestad Skar +1:33 Ben Ogden +1:43 Gjenstående etapper: I Oberstdorf (Tyskland): Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

– Får kanskje ta et oppvaskmøte

Sett i forhold til den «jævlige» følelsen han hadde før rennet, som forklarer akkurat hvorfor han trodde han kjempet om en plass i topp 50, ser han på 13. plass som et lite steg i rett retning.

– Jeg så jeg ble nummer 13 og tenkte «what the fuck what the fuck«hva faen» på godt norsk». Når jeg slår folk på laget, er det ikke så «hestgærlig» «hestgærlig»trøndersk uttrykk, får vi anta, på at noe ikke var så ille, tross alt., sier Iversen.

BER OM OPPVASK: Håvard Moseby, som ble nummer 8.

Håvard Moseby ble nummer åtte, men sier likevel at han ikke fikk mye til sekunderinger på runde to og tre i Oberstdorf.

– Det vanskelig å høre noen ganger, de kunne gjerne skreket litt høyere, sier han først, før han blir utfordret litt mer på sekunderingen:

– Vi får kanskje ta et oppvaskmøte i kveld og si at de må skjerpe seg, sier han til VG med et smil.

SVARER IVERSEN: Distansetrener Eirik Myhr Nossum, her sammen med Emil Iversen under en trening i Oberstdorf, Tyskland, mandag.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum kan bare snakke for seg og sin sekunderingspost, og sier det er en ulempe å starte tidlig – ettersom mange av kanonene så vidt har begynt når de går mot mål.

Han snakker for seg selv og mener alle løpere – inkludert Iversen og Moseby – fikk vite de relevante differansene på sin post.

– Ser du på resultatlisten, var det neppe det som gjorde at de ikke vant i dag, sier Nossum.

Han får støtte av Simen Hegstad Krüger, som sier han fikk all informasjonen han trengte:

– Jeg synes jo det var bra som vanlig. Vi har noen av de som er best i klassen på å gi oss feedback her, så er det alltid litt vanskelig å høre det. Det bråker en del og vi er litt i bobla, sier han.

Fikk du med deg denne fra Emil Iversen i sesongåpningen?