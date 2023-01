Huskjøp, forlovelse og babylykke: - Det har vært opptur på opptur

Torbjørn Bergerud smiler bredt før VM: Aldri har han vært i bedre fysisk form - og til sommeren blir han far for første gang.

2022 ble et fantastisk år både på og utenfor håndballbanen for Torbjørn Bergerud.

03.01.2023 20:24

2022 ble et begivenhetsrikt år både sportslig og privat for Norges stjernekeeper som flyttet fra proffspill i Danmark for å bli Kolstad-spiller sist sommer.

– Det året som var...det var fantastisk, egentlig, sier Torbjørn Bergerud til Adresseavisen.

