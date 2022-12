Landslagsledelsen strammer kraftig inn: – Nå er det ekstremt mye

Skiledelsen gjør alt de kan for å unngå sykdom i leiren. Nå varsler landslagslegen nye grep.

Johannes Høsflot Klæbo er storfavoritt til å vinne Tour de Ski. Her er han i samtale med trener Arild Monsen og landslagslege Ove Feragen.

29. des. 2022 15:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Alle som har reist til Tour de Ski har testet negativt for korona og er friske. De har vært ekstremt forsiktige i jula.

Landslagslege Ove Feragen kunne puste lettet ut da størsteparten av den norske Tour de Ski-troppen reiste sørover torsdag. Alle sammen, bortsett fra mediesjef Gro Eide, er friske og raske før det braker løs i Val Müstair (Sveits) på nyttårsaften.

– Ekstremt

Etter et smitteutbrudd i landslagsleiren på Beitostølen i november, strammet ledelsen inn på smitterestriksjonene.

Nå tar de nye kraftige grep for å unngå smitte:

– Nå er det ekstremt mye infeksjoner i Norge og Europa. Det må vi ta høyde for.

Feragen lister opp to nye grep:

Alle skal testes flere ganger under touren

Utøverne skal deles inn i kohorter

– Vrient

I tillegg vil utøverne bruke munnbind innendørs og på reise, slik de allerede har gjort i verdenscupen.

– Med mer testing vil vi fange opp eventuell smitte på et tidlig tidspunkt. Vi forsøker også å dele opp i kohorter i mye større grad enn tidligere, slik at vi forholder oss til færrest mulig folk. Det er vrient å gjennomføre, men vi gjør alt vi kan for å unngå smitte nå, sier Feragen.

Fakta Tour de Ski 2022/2023 1. etappe (31. desember): Val Müstair, Sveits, sprint fri teknikk.

2. etappe (1. januar): Val Müstair, distanse fellesstart klassisk 10 kilometer.

3. etappe (3. januar): Oberstdorf, Tyskland, distanse intervallstart klassisk 10 kilometer.

4. etappe (4. januar): Oberstdorf, distanse jaktstart fri teknikk 20 kilometer.

5. etappe (6. januar): Val di Fiemme, Italia, sprint klassisk.

6. etappe (7. januar): Val di Fiemme, distanse fellesstart 15 kilometer.

7. etappe (8. januar): Val di Fiemme, distanse fellesstart fri teknikk 9 kilometer. Vis mer

Legen sier alle i tour-troppen har levd under et «ekstremt strengt» regime i jula.

– Alle er komfortable med den linja vi har lagt oss på, og det er vanskelig å leve mer forsiktig enn vi gjør nå. For å gå skirenn må vi reise, og det vil alltid være en risiko, sier han.

Tour de Ski vil i år foregå i Val Müstair (Sveits), Oberstdorf (Tyskland) og Val di Fiemme (Italia). Det hele starter med en sprint (fristil) i Val Müstair på nyttårsaften.