Sundby skeptisk til Udnes Weng-manøver: – Kan godt hende at det var dumt

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Tiril Udnes Weng (26) sikret seg bonussekunder underveis i 15-kilometeren, men glapp de sterkeste mot slutten. Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby stiller spørsmål ved taktikken hennes.

TAPTE SEKUNDER: Tiril Udnes Weng etter lørdagens 15 kilometer.







07.01.2023 12:29 Oppdatert 07.01.2023 13:49

Tyske Katharina Hennig spurtslo Frida Karlsson, Kerttu Niskanen og Rosie Brennan på lørdagens fellesstart. Astrid Øyre Slind ble beste norske på 6. plass. Norges største sammenlagt-håp, Tiril Udnes Weng, endte som nummer syv et halvt minutt bak.

– Det ble litt tøft. En brutal løype. Jeg hadde egentlig en ganske god dag, men må innse at jeg ikke er bedre, sier Udnes Weng til VG.

Hun er fortsatt andrekvinne i sammendraget før den avsluttende «Monsterbakken» søndag, 1:12 minutt bak Frida Karlsson. Men Udnes Weng tapte 30 sekunder til de nærmeste rivalene om pallplassene i Tour-sammendraget. Hun er 25 sekunder foran Niskanen, 48 sekunder foran Hennig og 1:16 minutt foran Brennan.

Fakta Sammendraget i Tour de Ski (6 av 7 etapper): 1) Karlsson 2.31.16

2) T.U. Weng 1.12 min

3) Niskanen 1.37

4) Hennig 2.00

5) Brennan 2,28

6) L.U. Weng 2.37. Øvrige norske: 7) Slind 3.03, 8) H. Weng 3.47, 10) Theodorsen 4.57, 30) Bergane 9.00 Vis mer

Tiril Udnes Weng spurtet seg til ti bonussekunder etter 8,5 kilometer, men Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby er usikker på om det var lurt å bruke krefter på det.

– Jeg ville gjort en annen vurdering. Jeg tror at de 30 sekundene kommer litt fort fordi hun trykker til etter 8,5 km, sier Sundby.

Verdenscuplederen, som måtte slippe tetgruppen mot slutten av løpet, er selv usikker på hvor smart det var.

– Det kan godt hende at det var dumt. Jeg kjenner at det kostet. Det kan godt hende at jeg ikke burde gjort det, sier Udnes Weng.

– Angrer du?

– Samme det, det er masse man kan gjøre annerledes, og det er vel én av tingene. Jeg orker ikke å tenke på det.

– Hva tenker du om muligheten før morgendagen?

– Jeg håper jeg kan ta en pallplass, men det er mange som kan gå fort, sier Udnes Weng.

Trener Stig Rune Kveen er uenig med Sundbys påstand.

– Feltet ligger der og Tiril er i feltet. Kanskje kjente Tiril seg sprek der, sier Kveen.

Tiril Udnes Weng beskriver lørdagen som «en krasjlanding» etter at det ble trippelt norsk på sprinten dagen før.

– Det blir beintøft, det er mange som kjemper om pallen, sier Kveen om sammenlagt-mulighetene.

Frida Karlsson ligger meget godt an før «Monsterbakken». Hun kan bli andre svenske, etter Charlotte Kalla (2007/08), som vinner Tour de Ski sammenlagt.

– Det var en kjempebra dag. Jeg løser det bra taktisk, sier Karlsson til VG etter annenplassen.

Se spurten her:

Katharina Hennig og det tyske laget var i ekstase etter triumfen.

– Jeg er veldig fornøyd og så takknemlig for min første seier i verdenscupen, spesielt her i Val di Fiemme. En av mine favorittløyper og familien min var her. En veldig spesiell dag, sier Hennig til VG.

PS! Krista Pärmäkoski, som lå som nummer tre i Tour de Ski-sammendraget, måtte bryte touren før lørdagens 15 kilometer på grunn av magetrøbbel. Også Anne Kjersti Kalvå kjempet i teten før hun fikk coronavirus og måtte hoppe av.