Det internasjonale bokseforbundet slår tilbake etter trusler om OL-nekt

Det internasjonale bokseforbundet (IBA) er svært misfornøyd med at Den internasjonale olympiske komité truer med å stryke sporten fra OL-programmet i 2024.

Nå nettopp

IBA, som tidligere het AIBA, har i mange år fått hard kritikk fra IOC på en rekke områder som økonomi, ledelse, transparens, etikk og dømming. Forbundet ble i 2019 suspendert og fratatt retten til å stå som arrangør av boksekonkurransene i OL.

– Den nylige IBA-kongressen viste igjen at forbundets ledelse ikke bryr seg om boksing som idrett eller sportens utøvere, men bare er opptatt av sin egen makt, heter det i en uttalelse fra den internasjonale OL-komiteen.

– I lys av den siste utvikling i IBA kan vi bli nødt til å stryke boksing fra øvelsesprogrammet i Paris.

– Angrep

Fredag adresserer IBA det de omtaler som et «angrep».

– Det er ikke med glede at vi skriver til dere i høytiden, men det er viktig at vi adresserer dette angrepet på IBAs utøvere og organisasjonen av IOC, skriver de i en uttalelse.

– OL er en global sportsbegivenhet som ikke kan være et verktøy for å kaste ut internasjonale idrettsorganisasjoner utelukkende basert på politikk, heter det videre.

IBA ledes av russeren Umar Kremlev. Det ble ikke avholdt valg under kongressen nylig, selv om Idrettens voldgiftsrett (CAS) har slått fast at nederlenderen Boris van der Vorst uten grunn ble nektet å stille som motkandidat.

Russisk sponsor

– Diskriminering mot dere (utøverne), IBAs lederskap og partnere basert på statsborgerskap, går direkte mot det OL står for og fremhever i stedet spørsmålet om at idretter og dens utøvere blir manipulert for geopolitiske formål, tordner IBA.

Forbundet sponses av den statseide russiske energigiganten Gazprom. En IOC-talsperson har uttalt at IBA ved å forlenge den avtalen viste «manglende vilje til å forstå situasjonen».

– I forbindelse med trusselen om at boksing fjernes fra OL-programmet i 2024, vil IBA fortsette å jobbe sammen med IOC for å løse denne situasjonen, avslutter IBA.