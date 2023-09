Braathen valgte klær fra kvinnekolleksjonen: Hang med dama til Max Verstappen

Lucas Braathen (23) tok innersvingen på Max Verstappen.

PÅ MILANO-TUR: Lucas Braathen hygget seg i den italienske motehovedstaden.

Publisert: 25.09.2023 22:38 | Oppdatert: 26.09.2023 00:14

Slalåmstjernen Lucas Braathen fløy 40 timer fra treningssamling på New Zealand og landet midt i moteuken i Milano i Italia sist uke. Og der møtte han en som er like opptatt av fart, spenning og mote som seg selv.

For mens Verstappen suste rolig inn til årets seier nummer 13 i Japan Grand Prix, hang slalåmesset fra Bærum skiklubb med dama til Formel 1-stjernen under Milan Fashion week, Kelly Piquet. De satt til og med ved samme bord.

PÅ MOTEUKE: Lucas Braathen var hjertelig til stede under Milan Fashion Week, der var han på samme show som Kelly Piquet (t.v.). I midten Jennifer Bardelle fra Jacob Cohen.

– Jeg har ikke møtt Kelly før. Hun var kjempehyggelig. Hun var en rolig og behagelig sjel, sier Braathen til VG.

I likhet med Braathen er 34-åringen Piquet halvt brasiliansk.

– Dermed åpnet jeg meg og filteret var ute av verden. Vi snakket litt portugisisk, men det gikk mest på engelsk på grunn av de andre ved bordet. Hun var kjempehyggelig og klok fra et businessperspektiv, sier Braaten.

Piquet har vært kjæresten til Verstappen i noen år. Ofte er hun med Red Bull-føreren på jobb. Men sist uke var Braathen og Piquet invitert til moteshowet til Jacob Cohën Jacob CohënJacob Cohën er et italiensk luksusmerke, og selger blant annet jeans fra 5000 kroner og oppover i Norge. av Matthew Adams Dolan. Braathen kan avsløre en fiffig detalj om sitt antrekk i denim fra Cohën-kvelden.

– Jeg hadde bare på meg klær fra kvinnekolleksjonen. Alt fra kvinnekolleksjonen er jo litt mer kult, så du ser kanskje på den frakken at den ikke er helt optimal, sier Braathen og ler.

«Denim danger Denim dangerOversettelse: Farevarsel denim/jeans. », skrev Braathen til billedserien på Instagram. 23-åringen vant verdenscupen i slalåm sist sesong. Han har tidligere fortalt at han har mange interesser ved siden av å være alpinist. Mote er en lidenskap, å være DJ en annen. Han har to favoritter i Formel 1-sirkuset.

– Det som er kult med Max Verstappen er personligheten, han lar seg ikke skremme av journalister eller noen andre om det er noe kontroversielt. Han er fullt og helt seg selv. Så har vi Lewis Hamilton som er den rake motsetningen. Max mot Lewis – det er kunststykket som heter idrett, sier Braathen.

Den siste måneden har alpinlandslaget vært på New Zealand på treningsleir for å lade opp til den nye verdenscupsesongen som starter i Sölden med storslalåm i oktober. 23-åringen hoppet både i fallskjerm og strikk på den andre siden av kloden.

– Jeg elsker å være på treningsleir på New Zealand. Jeg syns det er helt fantastisk. Og så er det deilig og viktig komme tilbake etter fire og en halv uke på ski til en rak motsetning som en moteuke. Man må leve livet, sier Braathen.

Mandag kom han hjem til Norge. Og minnene fra de siste ukene er mange. Han har blant annet fått møte et stort forbilde. I tillegg til Jacob Cohëns visning var han også invitert til visningen til Pharrell Williams for Moncler MonclerMoncler var fransk, men er nå et italiensk motehus som har sitt hovedkontor i Milan. De er kjent for sine vinterjakker som koster fra 10.000 til godt over 20.000 kroner. . Williams er artist og nå også kunstnerisk leder for motehuset Louis Vuitton.

– Pharrells kreative kunstverk i musikk, mote og smykker, det var så ekstremt å få oppleve det. Det var rått å være i samme rom som ham, sier Braathen entusiastisk.