Bjarne Riis avslører: Ferdig i sykkelsporten

Bjarne Riis (59) har flyttet hjem til Danmark. Han er krystallklar på at det ikke blir aktuelt å involvere seg mer i sykkelsporten.

Publisert: 22.09.2023 10:12

– De siste årene i Sveits har jeg tenkt mye på hva jeg skal gjøre fremover, og i den prosessen har jeg kommet til det punkt at sykkelsporten er et avsluttet kapittel, sier den tidligere sportsdirektøren. Han har for første gang siden 1985 fast adresse i Danmark.

Riis sier han har mottatt henvendelser fra investorer som ønsker å starte et sykkellag, men ingen var ambisiøse og seriøse nok. Og selv om et lag i Jumbo-Visma-klassen tilbød legenden en rolle, ville han ikke takket ja. Bjarne Riis vant som aktiv Tour de France i 1996, men innrømmet senere at han dopet seg i årene 1993–1998.