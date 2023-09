Kuss beholdt ledertrøyen i Spania rundt

Remco Evenepoel tok en ellevill seier på den siste fjelletappen i Vuelta a España. Amerikaneren Sepp Kuss forsvarte ledertrøyen.

SMADRET FELTET: Remco Evenepoel viser hjertetegnet over mål. Vis mer

Publisert: 14.09.2023 18:02 Oppdatert: 14.09.2023 18:12

Da belgieren krysset mål i ensom majestet, hadde Jumbo-Visma-trioen som ligger på de tre første plassene i rittet, fortsatt nesten ti minutter til mål.

Jonas Vingegaard tapte ni sekunder til Kuss på de siste par hundre meterne. Den danske TV-kommentatoren Rolf Sørensen tolket det som at Vingegaard tapte med vilje for å vise at han nå er dedikert til å hjelpe Kuss. Heller ikke Primoz Roglic prøvde å hekte av Kuss, som nå er 17 sekunder foran Vingegaard og ett minutt og åtte sekunder foran Roglic.

Evenepoel kunne ta sin tredje etappeseier i året Vuelta a Espana da han smadret hele feltet og var nesten fem minutter foran nestemann på La Cruz de Linares.