Flere norske smeller i Europa – Høgmo og Häcken røk 0–4

Aron Dønnum startet kampen og fikk 61 minutter for Toulouse, mens Warren Kamanzi fikk en halvtime. Dønnum fikk gult kort av den norske dommeren Rohit Saggi. Mathias Rasmussen fikk seks minutter på banen for belgierne.

Det eneste norske målpoenget i dag kom fra Christos Zafeiris for Slavia Praha. Corneren hans traff Igoh Ogbu (eks-Lillestrøm), en annen kjenning fra norsk fotball. Slavia Praha vant 2–0. Conrad Wallem spilte samtlige minutter for Slavia. Sheriff Sinyan var ikke med i troppen for «norske» Slavia.