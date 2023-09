Arteta hinter om ny Ødegaard-kontrakt: – Når det er bekreftet, vil vi offentliggjøre det

Ifølge Arsenal-manager Mikel Arteta kan en ny kontrakt til klubbkaptein Martin Ødegaard (24) snart gå i boks.

SØLVGUTTER: Martin Ødegaard og Mikel Arteta holder i beviset på at de vant den engelske supercupen «Community Shield» i sommer mot Manchester City. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 14:46

Martin Ødegaards kontrakt med Arsenal går ut sommeren 2025, men mye tyder på at den vil bli forlenget. Nordmannen har storspilt det siste året med kapteinsbindet rundt armen for Arsenal.

På en pressekonferanse fredag – før Premier League-kampen mot Everton i Liverpool – ble nordmannens kontrakt et tema i London.

– Er Ødegaard nær en forlengelse av kontrakten? spør en journalist.

– Han er kapteinen vår og er en viktig spiller for oss. Vi er veldig glade for å ha ham og ønsker å ha ham over lang tid, sier Mikel Arteta, gjengitt av britiske medier.

– Vi er tett med agenten, og når det er bekreftet, vil vi offentliggjøre det.

Ødegaard fikk også spørsmål om dette underveis i den nylige landslagssamlingen.

– Jeg er veldig «happy» i Arsenal og håper jeg kan være der i lang tid. Utover det har jeg ikke noe kommentar akkurat nå. Nå er det landslaget som er i fokus, sa Ødegaard på spørsmål fra Nettavisen.