Kongelig feiring for Tutta etter Solheim Cup-bragd: – Ville gjøre dette for Suzann

Europa, ledet av kaptein Suzann «Tutta» Pettersen, har vunnet Solheim Cup tre ganger på rad. Hun ble tildelt pokalen av Spanias kong Felipe.

forrige

















fullskjerm neste 1 av 8 Foto: John Walton / Pa Photos / NTB





Publisert: 24.09.2023 21:51 Oppdatert: 24.09.2023 22:02

Selv om stillingen var 14–14, gikk Europa-laget seirende ut av Solheim Cup Solheim CupGolfturnering for kvinner mellom et Europa-lag og et USA-lag. Turneringen er oppkalt etter norske Karsten Solheim. da de var regjerende mester fra 2021.

Etter bragden ble hun overrakt trofeet fra kong Felipe den 6. av Spania.

Carlota Ciganda, som satte den avgjørende putten på hjemmebane i Spania, hyllet den norske kapteinen etter at Europa stakk av med sin tredje strake seier i lagturneringen.

– Jeg ville gjøre dette for Suzann. For Spania. Jeg er så stolt, sier Ciganda ifølge BBC.

BRAGD: Carlota Ciganda og Suzann Pettersen med trofeet etter å ha vunnet Solheim Cup for Europa-laget. Vis mer

– Da jeg møtte Suzann på det 16. hullet fortalte hun meg et par ting, og jeg tenkte bare for meg selv: «Jeg vil gjøre dette for henne fordi jeg er så glad i henne og fordi hun fortjener det», sier 33-åringen videre.

Kaptein Tutta la nemlig alt ansvaret på spanjolen. Med birdie på det 17. hullet sørget Ciganda for at seieren ble sikret.

– Jeg gikk ned sammen med henne til hull 16 og sa: «Er det slik du ville ha det? For nå er alt i dine hender». Og hun svarte: «Ja, jeg er klar for det», sier Tutta om lagvenninnen som avgjorde for Europa.

Laget fikk ingen drømmestart på turneringen. Fredag lå Europa under med 0–4 etter de første foursomeduellene. Så slo laget knallhardt tilbake og tok åtte av de tolv siste poengene i parspillet. Da sto det 8–8 foran singlekampene søndag.

Dermed ble det tett og jevnt på den avgjørende dagen med fem seirer til hvert av lagene i singlekampene og to uavgjorte dueller. Det var nok til at Europa vant for tredje gang på rad da Ciganda avgjorde mot Nelly Corda.

– Blir det noe bedre enn dette? Altså, dette er en drøm som går i oppfyllelse. Vi hadde en massiv utfordring foran oss i dag, og vi har klart å lage historie i den turneringen enda en gang, sier Pettersen på pressekonferansen etter triumfen, gjengitt av Norsk golf.

USA står med 10 seirer i Solheim Cup gjennom tidene. Europas lag har nå vunnet turneringen åtte ganger. Det er første gang laget vinner for tredje gang på rad.