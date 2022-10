Rekdal-telefonen kom for seint: Nå skaper han sensasjon i Sverige

Da RBK ikke ønsket å gi Even Hovland mer enn ett år, dro han til Sverige. Søndag kan 33-åringen ta et historisk gull.

Dersom Häcken tar ett poeng mot IFK Gøteborg søndag, er de svenske mestere. Sentral på laget: Even Hovland.

13 minutter siden

Fortsatt er midtstopperen så knyttet til Trondheim, at det «ikke er krise» om boligen på Tyholt ikke selges. Nå forteller Hovland om hvorfor han likevel forlot RBK – og om Häcken-eventyret.

- Jeg ønsket å forlenge kontrakten med to år eller mer. Det var ikke aktuelt for RBK. Det er RBKs valg. Hadde jeg fått to år, hadde jeg mest sannsynlig blitt værende, sier Hovland til Adresseavisen.