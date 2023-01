– Interessen for Nidaros har økt, men vi trenger flere med på laget. Også samarbeidspartnere. Vi har alle strukturene og er moden for å rykke opp. Bare vi får næringslivet med på laget, sier sportsjef Martin Jansson i Nidaros hockey. Her sammen med merkevare- og sponsorsjef i Aneo Eli Flakne og styreleder i Nidaros hockey Frode Storesund.