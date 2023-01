OL-dramaet er ikke over. Nå ligger det an til krangling i idrettens øverste domstol.

En av de mest omtalte episodene fra Beijing-OL er i ferd med å få et nytt, konfliktfylt kapittel.

Kamila Valijeva fikk det tungt på den avsluttende OL-øvelsen i fjor.

19.01.2023 18:30

TV-bildene vakte avsky. 15 år gamle Kamila Valijeva tørket tårer. Hun var storfavoritt før det avgjørende friløpet i den individuelle kunstløpfinalen i fjorårets OL.

Det ble ingen gullmedalje for russeren. Under lekene var det enorm oppmerksomhet rundt den unge stjernen etter at hun avla en positiv dopingprøve bare måneder i forveien.

