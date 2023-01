RBK-kjempen har vært vikar: Nå er fremtiden avklart

Christer Basma blir akademisjef i Rosenborg i fast stilling.

Fortsetter som akademisjef: Christer Basma.

20.01.2023 10:04

Det bekrefter sportslig koordinator Roar Vikvang overfor Adresseavisen.

– Det har fungert veldig godt. Han har vært i akademiet i to år, og har jobbet med helheten hele veien. Han gjør en god jobb, og vi opplever at ting fungerer bra nå. Dessuten føler vi at det er viktig at vi opprettholder kontinuiteten, sier Vikvang.

