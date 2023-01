Aleksander Aamodt Kilde kjører utfor i Kitzbühel med brudd i hånden

Aleksander Aamodt Kilde (30) lar seg ikke stoppe av et brudd i høyrehånden og stiller til start i utforfesten i Kitzbühel.

Aleksander Aamodt Kilde er her på vei ut av målområdet etter torsdagens utfortrening i Kitzbühel. Han peker og viser at han har pådratt seg en skade i hånden.

19.01.2023 16:33 Oppdatert 19.01.2023 16:46

Konklusjonen kom fram på et pressetreff på det norske utøverhotellet sent torsdag ettermiddag, tre og en halv time etter at han ble skadd under den siste treningsomgangen.

– Det viser seg at det er et lite brudd helt nederst, nesten nede ved håndleddet, men det er veldig lite, og det blir start. Det er litt smerter, men vi kommer til å teipe litt og sørge for at jeg har stabilitet, så får vi ta det derfra, fortalte Kilde til NTB og andre norske medier i Kitzbühel.

Han fortalte hvordan skaden oppsto.

– Etter Mausfalle kom jeg inn i karusellen og lente meg på hånden, og så traff jeg et hull. Det smalt litt i hånden. Da jeg kom i mål, merket jeg at det dunket lite grann, så vi fikk gjort en utredning, sa han.

Vondt

I mål var det tydelig at han hadde vondt. Kilde noterte den 17. raskeste tiden på treningen.

Han fikk raskt bandasjert den skadde høyrehånden. Deretter gikk fartskongen gjennom mediesonen uten å stoppe opp for intervjuer, men rakk å si at han kjente på smerter og måtte få skaden undersøkt.

Der ble det påvist et lite brudd i bunnen av langfingeren. Skaden kom få uker før VM i Frankrike. Kilde har fortsatt til gode å ta medaljer i et verdensmesterskap.

Kilde har hatt en eventyrlig sesong så langt. Fire av seks utforrenn og to av fire i super-G er endt opp med Lommedalen-alpinisten som vinner. Sist helg var han best i begge disipliner i sveitsiske Wengen.

Adrenalin

Konkurransene i Kitzbühel blir sett på som selve kronjuvelen i utforkalenderen. Die Streif-løypa er legendarisk og verdens tøffeste med sine 3312 meter.

Første renn kjøres fredag, mens det andre avvikles dagen etter. Kilde tror han skal greie å prestere tross skaden.

– Med adrenalin og litt smertestillende tror jeg vi kommer på riktig sted, sa han.