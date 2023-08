Generalsekretæren med personlig beklagelse: – Uklokt valg av meg

Norges Håndballforbunds generalsekretær, Erik Langerud, beklager at forbundet har kjøpt tjenester av president Kåre Geir Lios firma.

I STORM: Håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud (til venstre) og president Kåre Geir Lio. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 18:47 Oppdatert: 23.08.2023 19:10

NHFs øverste administrative ansatte tar personlig ansvar for at forbundet har kjøpt tjenester fra Lios selskap Nordnorsk Lederutvikling.

– Det beklager jeg, sier Langerud i NRKs Dagsnytt 18.

I løpet av seks år håndballforbundet ifølge ham kjøpt åtte personlighetstester i sluttfasen av intervjurunder til jobber som toppledere i norsk håndball. Kjøpene skal ha vært på totalt 73.800 kroner før merverdiavgift.

– Vi er helt sikre på at Lio ikke har hatt noen økonomisk gevinst av det og det har vært min beslutning. Så har vi lært at det ikke er summene, men prinsippene om hvordan man handler eller ikke handler som gjelder. Det er vi helt innforstått med. Det lærer vi av denne prosessen. Vi skal redegjøre for vår egen kontrollkomité og vi redegjøre for Norges idrettsforbund, sier Langerud.

– Jeg har ingen problemer med å se i etterkant at det mest sannsynlig har vært et uklokt valg av meg når jeg besluttet å kjøpe tester, sier Langerud.

HÅNDBALLPRESIDENT: Kåre Geir Lio har sittet som norsk håndballs øverste leder siden 2015. Vis mer

– De bindingene som har kommet fram nå er problematiske, sier styremedlem, Svein Axel Johannesen, i Ryger Håndball til TV 2.

– Dette berører verdiene til norsk håndball, og det er det folk henger seg opp i, sier Øyvind Togstad i Region Nord, som er Håndball-Norges største region.

TV 2 avslørte tirsdag at Norges Håndballforbund ved fire anledninger ha kjøpt konsulenttjenester fra Nordnorsk Lederutvikling. Ifølge Langerud handler det altså om åtte personlighetstester.

STYRER NHF: Håndballpresident Kåre Geir Lio og generalsekretær Erik Langerud med kvinnelandslagets kaptein, Stine Bredal Oftedal, i 2019. Vis mer

Kontrollkomiteen i Norges Håndballforbund skal nå evaluere saken.

– Det er naturlig at vi ser på denne saken når det har blitt en sak i media, og tar et møte med administrasjonen for å høre deres side, bekrefter leder Gry Nergård til TV 2.

– Det er veldig naturlig basert på den informasjonen som er kommet frem i media, sier Langerud.

Norges Håndballforbund har tidligere stått på at bindingene ikke er problematiske, men tar nå selvkritikk.

– Sett i etterpåklokskapens lys må vi lære av dette og se at det var kanskje et kjøp som vi ikke burde gjort, men vurderingen har vært at det har vært greit, for det har vært svært få og lite kostbare innkjøp, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

Onsdag skal han informere de seks regionlederne i et videomøte.