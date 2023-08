Tobias Halland Johannessen nummer fire i Arctic

Tobias Halland Johannessen (23) ble innestengt og måtte nøye seg med 4. plass på den tredje etappen av Arctic Race of Norway. Stephen Williams (27) vant spurten.

Tobias Halland Johannessen. Vis mer

Publisert: 19.08.2023 18:06

Lørdagens etappe var på 167 tøffe kilometer og gikk fra Hammerfest til Havøysund og bød på 2171 høydemeter i bare 10 grader.

Vincent Van Hemelen var lenge alene i brudd - men ble tatt igjen da 2,5 kilometer gjensto.

Rytterne slet med kraftig motvind på slutten, og det ble en hard spurt der Halland Johannessen aldri kom seg fram og kom på pallen. Stephen Williams (Israel-Premier Tech) vant foran Clement Champoussin (Team Arkea Samsic og Christian Scaroni (Astana Qazaqstan).

– Det var litt kjedelig at det ble sånn, sier han til TV 2.

– Det er kjedelig å være «bokset inne». Men vi gjør en god jobb som lag, mener Uno-X-rytteren.

Tobias Halland Johannessen skalv av kulde etter fredagens etappe, men var likevel et seiershåp lørdag.

– Dette er en av de hardeste etappene i Arctic Race of Norway-historien, sier Mads Kaggestad på TV 2-sendingen.

Det er et spektakulært Arctic Race of Norway fra torsdag til søndag. Det er et tøffere Arctic Race enn noen gang - med avslutning på Nordkapp etter fire harde dager.

Storfavoritten Alberto Dainese (25) fra Italia tok spurten på første etappe, mens Michele Gazzoli, også han italiener, er tilbake fra doping og vant den andre etappen.