Opplysninger til VG: Mot millionunderskudd i skiforbundet

Norges Skiforbund styrer mot et sannsynlig underskudd på minst ti millioner kroner i inneværende år.

Vis mer

Publisert: 29.08.2023 15:43

Det får VG opplyst av flere kilder med kjennskap til økonomien i skiforbundet.

– Usikkerheten i norsk og internasjonal økonomi preger de fleste av oss, og det gjelder også Skiforbundet, sier generalsekretær Arne Baumann.

Han sier at administrasjonen og de ulike grenene jobber sammen for å løse utfordringene, og at skistyret vil gå gjennom de økonomiske prognosene i tiden fremover.

Baumann ønsker derfor ikke å uttale seg om konkrete tall.

VG vet imidlertid at det er lagt frem ulike prognoser, der den som omtales som mest sannsynlig viser rundt ti millioner kroner i minus. Andre prognoser, som omtales som «worst case», viser et betydelig større underskudd.

– Er det diskutert hva slags tiltak som skal settes i gang?

– Det er viktig å understreke at situasjonen er ulik i grenene. Noen har sunn økonomi, mens andre jobber godt med å skaffe nye sponsorinntekter, sier Baumann.

Hopp er blant dem som fortsatt mangler en stor sponsoravtale, kort tid før sesongstart.

Situasjonen vil bli tema på et møte i skistyret onsdag denne uken.

– Allerede før sommeren og oppkjøringen til sesongen 2023/24, fikk grenene kjenne på usikkerheten i norsk økonomi. Dette var krevende både for utøvere og ansatte, og det ble gjort kostnadsreduserende tiltak i enkelte grener med færre stillinger og redusert aktivitet. Hva som skjer videre, er det for tidlig å si noe om nå, sier Arne Baumann.

NSF-TOPP: Generalsekretær Arne Baumann. Vis mer

– Hva er årsaken?

– Som for mange andre er det en utfordring å inngå nye sponsoravtaler i dagens marked. Kronekursen, renteøkningene, inflasjonen og usikkerheten internasjonalt påvirker også vår økonomi negativt. Samtidig står skisporten sterkt, og interessen er stor. Alle våre landslag følger nå sine treningsopplegg for å nå sesongens mål. Derfor håper vi å lykkes i det målrettede arbeidet med å inngå nye avtaler, sier generalsekretæren i skiforbundet.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Norges Skiforbund en egenkapital på 61,8 millioner kroner. Det var en nedgang fra 67,1 millioner kroner året før.

l 2008 var egenkapitalen i skiforbundet på hele 130 millioner kroner. Den kraftige nedgangen i årene som fulgte har blant annet blitt forklart med bortfall av inntekter fra spilleautomater, som tidligere var en lukrativ inntektskilde.