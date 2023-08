Spania vant VM for første gang: Slo England i finalen

(Spania – England 1–0) Det kontroversielle spanske landslaget vant VM-finalen mot England.

Publisert: 20.08.2023 14:02 Oppdatert: 20.08.2023 14:46

Landslagssjef Jorge Vilda kan juble etter å ha sikret det første VM-trofeet for de spanske kvinnene.

– Dette er vanskelig å oppnå. Jeg er veldig stolt av dette laget. Vi har trodd på det og nå er vi verdensmestere, sier Vilda etter kampen.

– Det har vært et turbulent år. De har likevel klart å samles på en imponerende måte, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp etter at seieren var et faktum.

For i hjemlandet er det likevel ikke sikkert at alle jubler, i hvert ikke på Vildas vegne.

Et dusin spanske spillere nektet i fjor høst å spille for landslaget. Bakgrunnen har vært at de hevder det går ut over deres mentale og fysiske helse. Mange har tolket dette som et forsøk på å bli kvitt Vilda.

Det spanske forbundet valgte å støtte Vilda i saken. Før VM-finalen fikk Vilda nok en gang spørsmål rundt konflikten.

– Neste spørsmål, vær så snill, svarte landslagssjefen kontant flere ganger på rad under pressekonferansen.

FEIRING: Jorge Vilda (i svart i midten) jublet sammen med resten av det spanske laget. Vis mer

Scoringen til Olga Carmona (23) i første omgang ble tungen på vektskålen i VM-finalen. Venstrebacken kom på en overlapp i feltet og dunket ballen i det lengste hjørnet.

Det hun gjorde etterpå vekket nysgjerrigheten til flere. For i målfeiringen dro hun opp drakten og på undertrøyen sto det «Merchi».

Noen hevdet det var for å hedre skolen hun gikk på, som heter «colegio Mercedes».

Barcelona-korrespondent og The Athletic-journalist Laia Cervelló Herrero hevder at beskjeden var for å hedre moren til en venninne.

Etter kampen bekreftet Carmona dette.

Det var jevnspilt etter pause, men etter halvspilt andre omgang fikk spanjolene straffe. Jennifer Hermoso steppet opp, men Mary Earps reddet.

Det ble likevel ikke skjebnesvangert. For England klarte aldri å svare og de må dermed vente på deres første VM-tittel.

Det måtte ikke Spania.

– De er et fantastisk lag. Gratulerer til dem. Dette er den tøffe delen av fotball, sier Millie Bright etter kampen.