Norsk stavfiasko i Budapest: – Klarer ikke å være superskuffet

Sondre Guttormsen ikke sikre seg finaleplass i stav under friidretts-VM i Budapest. Dermed endte kvalifiseringen i norsk fiasko.

Det ble ingen finale for Sondre Guttormsen i Budapest. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Vis mer

Publisert: 23.08.2023 12:08 Oppdatert: 23.08.2023 12:36

Guttormsen rev to ganger på 5,70, før han sparte det siste forsøket til 5,75. Også der ble det riv, og dermed var mesterskapet over for Ski-gutten.

Etter å ha revet siste gang kastet han capsen i matta i ren frustrasjon.

– Jeg klarer ikke å være superskuffet, for jeg gjorde alt jeg hadde planlagt på forhånd, sa Guttormsen til NRK.

Han klarte både 5,35 og 5,55 i første forsøk, men det ble mager trøst for det norske håpet.

De tolv beste gikk til finalen. Skulle 24-åringen slått seg inn blant dem, måtte han hoppet minst en høyde høyere.

Guttormsen var i kanonform tidligere i år. I mars hoppet han seks meter innendørs for aller første gang. Han ble også europamester innendørs, og i april presterte han 5,90 meter utendørs.

Den prestasjonen klarte han ikke gjenskape.

– Jeg vil være i en VM-finale. 5,75 skal jeg hoppe hver dag. Jeg er skuffet over det, men jeg ser at tingene jeg har jobbet med de siste tre ukene, har fungert veldig bra, sa han.

Også for stavkollega Pål Haugen Lillefosse endte onsdagens kvalifisering i en gedigen skuffelse. Han rev tre ganger på 5,35 og fikk ikke tellende resultat.

– Ingen norske i stavfinale er en liten skrell. Det er skuffende, først og fremst for dem selv, men også litt for oss som hadde gledet seg til stavfinale, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.