Ønsker ny kontrakt: Nå har han vært i møte med Rekdal

Per Ciljan Skjelbreds (35) kontrakt går ut om tre måneder. Etter et møte med Kjetil Rekdal får RBK-veteranen ingen garantier om at den vil bli forlenget.

– Vi har pratet sammen. Det var en fin samtale, sier Ciljan.

8 minutter siden

– Hva snakket dere om? Framtid?