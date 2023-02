Motstanderen klar: Slik er Nidaros-grepet på opprykksrivalen

På to dager har Nidaros røket på to overtidstap. Men den opprykksjagende klubben har et meget godt tak på kvalikrivalen.

Nidaros Hockey avsluttet grunnserien med to tap. Men nå starter alvoret for fullt.

19.02.2023 15:36

NARVIK - NIDAROS 5–4 etter overtid:

Nidaros lå under 1–4 borte mot Narvik i serieavslutningen, men en knallsterk opphenting ble fullbyrdet da nyervervelsen Johan Persson dundret inn 4–4 sekundet før full tid.

