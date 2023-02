Kjempeoverraskelse i skiskytter-VM: Norge får ekstra plasser på sprintene

Norge får stille med ekstra løpere på sprintene i skiskytter-VM. Det slo ned som en kjempeoverraskelse i Oberhof torsdag. Avklaringen skapte hektisk aktivitet.

Endre Strømsheim får sjansen i VM.

09.02.2023 13:33

Lagledelsen og utøverne har hele tiden trodd at Norge kunne stille med fem løpere for både menn og kvinner på sprintene i Oberhof fredag og lørdag. Slik er det ikke.

Ved 13-tiden lørdag sendte Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ut en pressemelding med tittelen «ny kvoteregel for sprintene og individuelle konkurranser i VM». Der henvises det til en ny regel som ble innført i fjor sommer for å sikre at alle de beste i verdenscupen er sikret start i VM.

Regelen åpner for at utøvere som er inne blant de 15 beste i verdenscupen sammenlagt kan gå utenpå de ordinære kvotene til de ulike nasjonene i VM. Samtidig kan ikke hvert enkelt lands samlede kvote være på mer enn fem utøvere.

Unntaket er nasjonen som har den regjerende verdensmesteren eller den olympiske mesteren. Det siste gir Norge én ekstra plass og en samlet kvote på seks.

Dermed får VM-reserven Juni Arnekleiv en uventet sjanse på kvinnesprinten fredag. På herrenes sprint er situasjonen enda mer spesiell. Norges reserve Filip Fjeld Andersen reiste hjem med koronasmitte onsdag. Nå er det klart at Endre Strømsheim hentes til Oberhof fra høydetrening for å gå sprinten.